Iccf presenta XIV edizione rapporto annuale Cina 2023

Iccf - Italy China Council Foundation presenta la XIV edizione del suo Rapporto annuale, Cina 2023, affrontando il tema della ripresa post-Covid in Cina e le potenzialità di crescita dell’interscambio culturale e commerciale con l’Italia. La prima parte della ricerca, elaborata dal Centro Studi Iccf e dal format completamente rinnovato, sarà illustrata il 4 maggio prossimo alle 16, con un evento dedicato esclusivamente in presenza, presso la sede di Confcommercio a Milano, in Corso Venezia 47. Il focus della fondazione presieduta da Mario Boselli verterà sulla ripartenza dei consumi nel Paese asiatico nell’era Xi Jinping, tra criticità e nuove modalità di consumo.

L’analisi, che vede anche il coinvolgimento e il contributo dei soci dell’Iccf, rappresenta uno dei più completi outlook sulla Cina attualmente disponibili in Italia. Cina 2023 farà luce sulle prospettive di sviluppo delle imprese italiane nella Repubblica popolare cinese, sempre nell’ottica delle relazioni e degli investimenti bilaterali e dei cambiamenti degli scenari internazionali: politici, economici e di accesso al mercato del Dragone, con un approfondimento dei settori di maggior interesse per le realtà tricolori.

Redatta in lingua italiana, ricca di dati e studi originali, la guida costituirà uno strumento utile per tutte quelle piccole, medie e grandi imprese che vorranno portare il proprio business in Cina, aprendo i confini di una crescita ad ampio raggio in un Paese che promette territorio fertile per il futuro.