Ice Cube e Gucci rafforzano Dogecoin

Un divo del rap e uno dei marchi del lusso più famosi del mondo, sono gli ultimi due sponsor di Dogecoin, la criptovaluta sempre più amata dalle celebrità. Ice Cube ha annunciato il suo ingresso nella DogeArmy ovviamente su Twitter, dopo aver accettato la proposta di Bill Lee - uno dei fondatori di MyDogeWallet - di acquistare una delle sue squadre di basket del campionato Big3, quotate in NFT, pagando appunto in cripto. Per la cronaca 625.000 dollari (o 4.860.000 DOGE), la più importante transazione commerciale nella storia di Dogecoin. Da Gucci arriva invece la notizia che da fine mese i suoi negozi negli Usa - New York, Los Angeles, Miami, Atlanta e Las Vegas - accetteranno anche pagamenti nelle principali monete virtuali, compresa appunto Dogecoin.