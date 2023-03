Iceberg, ritorno alle origini

Per il prossimo autunno/inverno 2023-24 il direttore creativo James Long ripercorre i momenti iconici della storia del brand mixando pelle e maglieria in una collezione sporty-sartoriale

Back to the roots. E’ un ritorno alle origini quello che va in scena da Iceberg, che per il prossimo autunno/inverno 2023-24 ripercorre i momenti iconici della sua storia, mixando pelle e maglieria in una collezione sporty-sartoriale che apre le danze alla fashion week milanese. Location d’eccezione La Pelota, storico spazio dal quale il brand mancava da diverse stagioni. “E’ stato un desiderio forte di James (Long, il direttore creativo, ndr) di tornare qui e lo abbiamo fatto - spiega nel backstage Paolo Gerani del gruppo Gilmar, che controlla il brand -. E’ una forte emozione”. In passerella, spiega ancora Gerani, “abbiamo sviluppato un progetto sportswear di ispirazione anni ‘90, partendo dalla foto di Pamela Anderson scattata da David Lachapelle per una nostra campagna pubblicitaria del 2001. James ha fatto un grande lavoro con l’archivio e un remake di alcuni pezzi”.

I capi chiave sono maglia, maglia nylon e il montone “reso sexy” assicura Gerani, spiegando che si tratta di un ritorno alle origini del brand. “Volevamo essere fedeli al nostro Dna e intercettare i cambiamenti, partendo dall’idea di portare sensualità, femminilità e il sexy in questo mondo sporty che ci appartiene”. Sulla passerella ecco i biker in pelle oversize che si ispirano alla campagna con Pamela Anderson, nella quale l’attrice appare nuda sul retro di una motocicletta, mentre il suo driver è vestito in pelle dalla testa ai piedi. Oggi le pelli sono unisex, mentre le giacche con il cappuccio in ecopelle sono ultra imbottite. La pelle, rigorosamente eco, si mescola alla maglieria, traducendosi in abiti corsetto e maglia a costine. “Mi piace mescolare tessuti e stili diversi. E’ molto Iceberg e mi rispecchia a pieno - dice il direttore creativo di Iceberg, James Long -. In questa stagione ci siamo divertiti a rivisitare diversi momenti della storia del brand, dai suoi esordi ai giorni nostri, anche perché il 2024 sara l'anno del 50esimo anniversario di Iceberg”.

Per le jumpsuit, portate slacciate o abbottonatissime, “ci siamo ispirati alle tute da aviatore indossate da Amelia Earhart, senza dimenticare il lato cartoon”, racconta il creativo, come Hector dei Looney Tunes che campeggia sui maglioni mohair o Duffy Duck intarsiato sul retro di un cappotto in pelliccia sintetica. In collezione non mancano biker pants con i moschettoni, felpe con cappuccio in ecopelle, giacche imbottite e richiami al co-fondatore di Iceberg, Jean-Charles de Castelbajac. Sporty e chic, à la Iceberg maniera. (di Federica Mochi)