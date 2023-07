Ict, Engineering e AccYouRate insieme per nuove tecnologie estrazione militare con sensori integrati

Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA, e AccYouRate, azienda europea di digital health specializzata in tecnologia indossabile, sottoscrivono una partnership per lo sviluppo di nuove tecnologie wearable di estrazione militare con sensori integrati, in grado di monitorare i segni vitali e i parametri specifici cinetici e di prestazione, e per lo sviluppo di indicatori psicologici-comportamentali.

Grazie a questo accordo Engineering e AccYouRate integreranno le loro competenze tecnologiche per creare offerte comuni, con cui portare nei mercati militari e sportivi italiani prodotti e servizi basati su tecnologie indossabili, come ad esempio abbigliamento con sensoristica polimerica nativa, che permette di rilevare e monitorare in real-time un ampio ventaglio di parametri bio-vitali-cinetici del personale operativo sul campo, per verificarne l’effettiva capacità prestazionale ed orientare le azioni di comando e controllo in modo proattivo e coerente allo scenario tattico di esecuzione. Inoltre, l’agreement sottoscritto consente alle due aziende di estendere il modello di collaborazione anche a livello internazionale.

Secondo l’accordo, Engineering è responsabile della progettazione, implementazione, sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle piattaforme IT di supporto, che saranno conformi anche a eventuali specifiche di gara. L’azienda fornisce inoltre tecnologie e servizi che consentono l'acquisizione, la gestione e la distribuzione sicura dei dati nelle operazioni militari e di sicurezza nazionale, garantendo supporto logistico per domini marittimi, terrestri, aerei, spaziali e cibernetici. AccYouRate è responsabile di fornire tutti i servizi e prodotti relativi alle tecnologie indossabili, compresa la fornitura di dispositivi e l’elaborazione di algoritmi per il monitoraggio e l'analisi dei dati. Inoltre, utilizzerà la sua infrastruttura tecnologica conforme alla privacy. L'accordo consente a entrambi i player di dare priorità all'integrazione delle rispettive tecnologie per i clienti associati al Ministero della Difesa italiano, all'Interno, alla Protezione Civile, ai Comitati Olimpico Nazionali, alle federazioni sportive, ai club sportivi e ai relativi fornitori di servizi.