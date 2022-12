Idratanti e protezione solare, la beauty routine green per l'inverno

Primo: idratare. Poi, anche in inverno, proteggere dai raggi solari. Natrue, associazione no profit che dal 2007 promuove la cosmesi naturale e biologica, presenta i beauty trend invernali.

Il primo aspetto da tenere in considerazione, secondo l'associazione, è l’idratazione. Idratare la pelle dopo ogni lavaggio è fondamentale: acido ialuronico, aloe vera ed estratti glicerici vegetali come quelli di alghe, lentisco e mirtillo aiutano a lenire la pelle e a idratarla, mentre gli oli e burri vegetali come quello di avocado, di argan e il karité sono tra i componenti che aiutano a proteggere la pelle dagli sbalzi di temperatura e dalla perdita di acqua per evaporazione. Durante l’inverno, secondo Natrue, sarebbe opportuno limitare l’uso di prodotti esfolianti come quelli a base di acidi e microgranuli che potrebbero irritare la pelle sensibilizzata dal freddo; via libera invece a creme e maschere con antiossidanti e vitamine C ed E ed oli con omega 3 (olio di kiwi e di lino) e omega 6 (olio di borragine). Inoltre, anche durante la stagione fredda è fondamentale applicare la protezione solare ogni mattina, dopo aver idratato la pelle, per proteggerla dall’azione dei raggi Uv che possono causare invecchiamento precoce, comparsa di macchie scure e perdita di tono della pelle.

Oltre al viso, anche altre parti del corpo come mani, labbra e capelli potrebbero subire danni a causa del contrasto tra il freddo invernale e il riscaldamento degli edifici. Balsami labbra, creme ricche e burri solidi da massaggio diventano un valido aiuto per contrastare la secchezza anche su queste parti del corpo.

Ad oggi sono oltre 6.500 i prodotti naturali e biologici certificati dall’Associazione internazionale. “Da sempre Natrue cerca di orientare i consumatori verso una cosmesi naturale e sostenibile in quanto la natura ci offre numerose risorse per prenderci cura di noi e della nostra bellezza. Per questo cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei consumatori e di guidarli nelle proprie scelte di acquisto. In particolare il marchio Natrue rappresenta una garanzia nell’ambito della cosmesi naturale e biologica, la strada più efficace per prendersi cura del proprio corpo e della propria pelle, anche durante i mesi invernali”, sottolinea Mark Smith, direttore generale di Natrue.

I cosmetici certificati Natrue contengono solo ingredienti naturali, di derivazione naturale e natural-identici, senza l’utilizzo di Ogm. Per poter ottenere la certificazione Natrue, è necessario che almeno il 75% delle referenze di un brand soddisfi i criteri di sostenibilità, qualità naturale ed etica dello standard che vanno dall’approvvigionamento al confezionamento finale e ai claim.