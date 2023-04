Idratazione: un’alleata fondamentale per la depurazione dopo gli eccessi di Pasqua

Il Professor Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, spiega come una corretta idratazione aiuti i processi digestivi

Milano, 11 aprile 2023 – Una corretta idratazione è fondamentale per rimanere in salute. Nel periodo delle festività, come quelle pasquali, fra pranzi e cene in famiglia e con amici, cresce la tentazione di indulgere in qualche peccato di gola di troppo. L’idratazione, proprio in questi momenti di abbuffate, assume ancor di più un ruolo di primaria importanza, perché ci aiuta nel processo digestivo.

“Idratarsi nel modo corretto e iniziare a seguire una dieta equilibrata sono i primi passi per rimettersi in forma dopo gli sgarri che ci siamo concessi durante le feste come quelle pasquali” – evidenzia il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation. “Per depurare il nostro organismo e raggiungere questo obiettivo, l’acqua si rivela ancora una volta un “alleato” prezioso. Una corretta idratazione permette infatti di eliminare sostanze nocive, scorie e minerali inorganici, ovvero quelle sostanze prodotte dall’organismo per trasformare gli alimenti e l’ossigeno in nutrizione ed energia”.

L’idratazione è quindi fondamentale per garantire una facile eliminazione di queste scorie ed è un presupposto indispensabile perché questo processo vitale avvenga in modo regolare. Al contrario invece, quando siamo disidratati, costringiamo il nostro corpo a trattenere questi residui e ad eliminarli in modo meno efficiente, obbligando rene e ghiandole sudoripare (ovvero le strutture deputate all’eliminazione dei sali minerali e delle scorie prodotte dalla digestione) a lavorare di più e con maggior sforzo. Idratarsi quotidianamente quindi, assumendo la giusta quantità di liquidi, può davvero fare la differenza.

È necessario, per garantire il benessere fisico e mentale del nostro corpo, bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, al fine di favorire l’eliminazione delle tossine. Questa abitudine giornaliera è di fondamentale importanza sempre, ed è ancora più preziosa quando le scorie accumulate sono il frutto di un periodo di bagordi.

Fonti

Alessandro Zanasi; Guida alle acque minerali in bottiglia; Ed. Gm Servizi; 2021

Hirotsu, C.; Interactions between sleep, stress, and metabolism: From physiological to pathological conditions, 2015

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

Contatti:

Responsabile relazioni esterne

Gruppo Sanpellegrino

Prisca Peroni

prisca.peroni@waters.nestle.com

Tel: 02 3197.1

Ufficio Stampa MSL Italia

marco.rivetta@mslgroup.com

Tel: 3357390159 - 02 7733 6280