Idrogeno verde, il decreto del Mase per assegnare i fondi RepowerEU

A seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio, entra in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 13 dicembre 2024 sulla ripartizione delle risorse RepowerEU connesse agli investimenti PNRR in Ricerca e sviluppo sull’idrogeno, previsti dalla Rivoluzione verde e transizione ecologica. Con il provvedimento in oggetto, il Governo stanzia ulteriori 140 milioni di euro, rispetto ai 160 milioni originari, che vanno ad aggiungersi al capitolo di spesa del PNRR dedicato all’idrogeno verde. Della nuova disponibilità finanziaria, 10 milioni sono destinati al Piano Operativo di Ricerca (POR) coordinato da Enea, mentre oltre 93,4 milioni andranno al sostegno di progetti di cui all’allegato 2 del decreto della direzione generale incentivi del Mase del 27 giugno 2022, n.126, ovvero progetti proposti da Università ed enti di ricerca pubblici giudicati ammissibili, ma non finanziabili e rimasti esclusi per esaurimento delle risorse precedentemente stanziate. Ulteriori 18,4 milioni sono previsti per progetti indicati dall’allegato 2 del decreto 27 giugno 2022, n.127, della direzione generale incentivi del Mase ovvero i progetti di ricerca sul tema dell’idrogeno verde proposti dalle aziende private, ma anch’essi, come i precedenti, rimasti esclusi per esaurimento dei fondi. Infine, 19,7 milioni di euro potranno essere assegnati al sostegno di imprese ed enti di ricerca per iniziative compatibili con l’investimento 3.5 connesse a nuove progettualità.

Link al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale: https://tinyurl.com/yf65nrur