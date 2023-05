Ieg, ministro Sport a Riminiwellness per 1a edizione Stati generali fitness e wellness

Disegnare insieme le migliori traiettorie per uno sviluppo del settore sano e solido nel lungo periodo. È questo l’obiettivo degli Stati Generali del Fitness e del Wellness, la cui prima edizione si terrà giovedì 1 giugno, giornata inaugurale di RiminiWellness 2023, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group che dall’1 al 4 giugno animerà il quartiere fieristico di Rimini e la Riviera Romagnola.

"Gli Stati Generali del Fitness e del Wellness - spiega una nota di Ieg - intendono colmare il vuoto che si coglie nel dibattito nazionale riunendo tutti gli stakeholder strategici del settore per affrontare i temi chiave del presente e del futuro: un confronto aperto, franco e onesto per ridare slancio a un comparto che negli ultimi 15 anni sta vivendo dinamiche complesse e il cui impatto sociale, economico e culturale è stato troppo spesso sottovalutato dal sistema-Paese. In questo scenario riveste straordinaria importanza l’intervento a Rimini del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che sarà presente agli Stati Generali a un mese esatto dall’entrata in vigore, prevista per l’1 luglio, della riforma del lavoro sportivo, dell’attesissima legge destinata a produrre importanti cambiamenti nel settore e per questo da oltre un anno al centro di un vivace dibattito".

"A fronte di una rinnovata sensibilità degli italiani per i temi del benessere fisico e mentale, in grado di portare milioni di persone in palestre, piscine e centri fitness, il settore è ancora alle prese con le ricadute di pandemia, crisi energetica e crescita repentina dell’inflazione. In un comparto che già presenta una forte polverizzazione delle strutture e l’assenza di riconoscimento. In un simile contesto, è più che mai d’obbligo e urgente un momento di riflessione per fare il punto sulla situazione e tracciare nuove rotte vagliando le opportunità di crescita e sviluppo del settore. Un appuntamento di questo genere non può che collocarsi nella prestigiosa cornice di RiminiWellness, il più importante evento europeo che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness", aggiunge.

Nella giornata dell’1 giugno, gli Stati Generali del Fitness e del Wellness si declinano in due momenti distinti ma sinergici. Al mattino, con inizio alle 11.00, vi sarà la sessione istituzionale dell’evento, durante la quale si affronteranno temi di carattere scientifico, economico e sociale. In particolar modo, verrà approfondito lo stretto legame tra esercizio fisico, salute e prevenzione delle malattie croniche, grazie all’intervento di Andrea Ermolao, componente dell’Advisory Board RiminiWellness e segretario generale di Exercise is Medicine Italy, campagna internazionale che promuove la prescrizione dell’esercizio fisico in ricetta medica come farmaco. Seguirà, quindi, un dibattito con le istituzioni per verificare come sarà possibile inserire questa previsione all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, come dichiarato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Sarà quindi la volta di aprire lo sguardo verso il resto d’Europa grazie a una ricerca che sarà presentata da Andreas Paulsen, segretario generale di EuropeActive, l’Associazione europea di settore, da quest’anno partner di RiminiWellness.

Un tema di interesse per gli operatori nazionali del settore è certamente quello relativo agli investimenti per la crescita e il rafforzamento di associazioni e imprese. Se ne parlerà con l’Istituto per il Credito Sportivo e alcuni protagonisti del mondo economico-finanziario nazionale e internazionale. Sempre di temi finanziari si parlerà nella successiva sessione dedicata agli incentivi fiscali da riservare al settore in funzione dell’importante ruolo sociale che ricopre per il Paese su diversi fronti: sanitario, culturale ed educativo. Ruolo sociale che sarà oggetto di confronto con il top management di Sport e Salute, la società pubblica la cui missione risiede proprio nella diffusione della cultura dello sport e degli stili di vita sani orientati alla qualità della vita delle persone. Conclude la mattinata, come già anticipato, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Dalle 14.30 prenderà il via la sessione 'professionale' degli Stati Generali. Sostenibilità, bonus, fisco, innovazione tecnologica e nuovi modelli di business costituiranno alcune delle tematiche affrontate.