Ifad Innovation Day 2023: partnership e innovazione per i progetti di sviluppo rurali

Si è tenuto a Roma l’Innovation Day 2023 di ifad, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. Il forum ha riunito rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell'IFAD, del settore privato, del mondo accademico, delle organizzazioni di ricerca, della società civile, delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni multilaterali. L’innovation day è stata l’occasione per mostrare e raccontare i progressi, le opportunità e le aree in cui i partenariati strategici e il cofinanziamento potrebbero aumentare l'innovazione e migliorare l'impatto degli investimenti per i poveri delle zone rurali.