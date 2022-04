Ifema presenta il suo congresso sulla mobilità mondiale alle aziende italiane

ROMA, 8 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Il Managing Director di Ifema Madrid, Eduardo López-Puertas, ha presentato a Roma ad aziende e istituzioni la straordinaria opportunità di promuovere la mobilità sostenibile offerta dal congresso Global Mobility Call, un evento "globale" che si terrà a Madrid dal 14 al 16 giugno.

"È la prima volta che da un modo olistico e trasversale la mobilità sostenibile e inclusiva viene affrontata per tutti" ha dichiarato López-Puertas in un'intervista con EFE.

"Vogliamo che sia di un evento internazionale e globale, in grado di raggiungere tutti" ha dichiarato, aggiungendo che oltre 300 aziende parteciperanno al Congresso.

Il Global Mobility Call, organizzato da Ifema Madrid e Smobhub, si terrà per la prima volta a giugno nella capitale spagnola.

Martedì è stato presentato a Roma, dopo la presentazione a Madrid nel luglio 2021, quindi alla COP26 a Glasgow, a Parigi a dicembre, all'Expo Dubai a gennaio e a Lisbona a febbraio.

UN'OPPORTUNITÀ DI DIALOGO

Alla manifestazione ha partecipato un gruppo di imprenditori e leader istituzionali italiani che hanno riflettuto sullo sviluppo di una mobilità sostenibile nel contesto economico e sociale attuale.

Tra i presenti, il Viceministro italiano per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile Alessandro Morelli, che ha dichiarato all'EFE che l'Italia e la Spagna dovrebbero unire le forze e cercare obiettivi comuni per progredire insieme nel campo della mobilità sostenibile.

"Credo che il Congresso di Madrid sarà un'opportunità di dialogo per l'Italia e la Spagna e spero che possa essere esteso anche a tutta l'Europa perché, purtroppo," alcuni Paesi "stanno investendo in questo settore individualmente" senza seguire una posizione comune a livello di Unione europea (UE).

Il responsabile della divisione globale di e-Mobility di Enel, Elisabetta Ripa, ha spiegato all'EFE l'importanza di investire di più nell'elettrificazione del settore automobilistico e nella mobilità sostenibile, in quanto entrambi i Paesi "sono leggermente al di sotto della media europea".

Parlando alla tavola rotonda dal titolo "Decarbonizing Mobility to Accelerate a Green Recovery", Ripa ha dichiarato che "la transizione energetica comporterà una trasformazione del settore" e che sarà essenziale che i lavoratori ricevano una formazione in modo che i posti di lavoro tradizionali si modifichino con questa nuova realtà.

INCORAGGIARE L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI

Anche Gianmarco Giorda, Managing Director dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), ha partecipato al dibattito e ha dichiarato all'EFE che uno dei maggiori problemi nell'elettrificazione dell'industria automobilistica è la mancanza di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli.

Ha detto che il governo italiano sta lavorando all'approvazione di un pacchetto di aiuti di circa 600-700 milioni di euro per promuovere la domanda, un importo "importante" perché "c'è una differenza di 10.000 euro tra un veicolo elettrico e un veicolo a combustione interna che deve essere compensata con aiuti di Stato, altrimenti la domanda si ridurrà in modo significativo".

LA SPAGNA COME ATTORE GLOBALE NELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Global Mobility Call, sponsorizzato e promosso dal Ministero spagnolo dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana, sarà un evento strategico per posizionare la Spagna come hub internazionale per una mobilità sostenibile futura.

Avrà uno spazio espositivo e un'area congressuale per conferenze e tavole rotonde, e il formato sarà ibrido, rendendo possibile la partecipazione in presenza o virtualmente di visitatori da tutto il mondo attraverso una piattaforma digitale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1782572/Ifema_and_EFE.jpg