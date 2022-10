Igers Italia approda all’Isola d’Elba

Al via il meet nazionale della community previsto da venerdì 14 a domenica 16 ottobre

Più di 80 Igers provenienti dalle community di tutta Italia, assieme ai loro partner Lonely Planet Italia e AdnKronos, si incontreranno, grazie al supporto organizzativo del Comune di Portoferraio, all’isola d’Elba nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano per raccontare le esperienze che vivranno totalmente immersi nel patrimonio ambientale, culturale, artistico e storico attraverso la produzione di un massivo live storytelling e la pubblicazione di contenuti foto e video condivisi sui social e indirizzati a un bacino d’utenza complessivo di oltre 1 milione di followers.

Tre giorni alla scoperta dell’Isola con il patrocinio della Regione Toscana. Dalle escursioni nelle antiche aree delle miniere della zona di Rio Marina, per poi degustare i prodotti di Elba Magna Dolci Antichi e i vini dell’Azienda Agricola Arrighi, al trekking lungo la Via delle Essenze per raggiungere i Laboratori dell’Acqua dell’Elba dove gli Igers vivranno l’esperienza della creazione del profumo.

L’Assemblea IgersItalia è l’evento che rappresenta ormai da 10 anni un fondamentale appuntamento annuale per i fotografi amatori e professionisti, videomaker, blogger e creatori di contenuti che vivono l’Associazione Igersitalia. Con gli anni e con l’accostamento dell’IgersMeet, questo è divenuto l’evento esperienziale digitale tra i più consolidati in Italia nel panorama della promozione territoriale, turistica e culturale, dedicato alle realtà locali, regionali ed enti di promozione che credono nel valore della comunicazione digitale e nelle potenzialità del social media marketing e del destination marketing.

“Siamo felici di poter contribuire a raccontare e promuovere le bellezze dell’Isola d’Elba, - dichiara Pietro Contaldo, Presidente IgersItalia - il nostro vuole essere un forte contributo a mostrare questo splendido territorio, con un patrimonio culturale, storico e naturalistico unico, in un periodo dell’anno diverso dall’estate in cui è possibile goderne la vera essenza. Il nostro lavoro vuole essere anche una sfida che punti a diversificare la tipologia di turismo dell’Isola d’Elba verso la destagionalizzazione e un modo di viaggiare più consapevole, lento e rispettoso dell’ambiente.”