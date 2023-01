IgersItalia media partner della Fòcara di Novoli 2023

IgersItalia sarà media partner del Comune di Novoli per l'edizione 2023 della Fòcara di Novoli "Palpiti popolari, radici sacre e fuochi profani".

Da sabato 14 gennaio, la community nazionale di IgersItalia e le community regionali di Igers Puglia, Igers Calabria, Igers Basilicata e Igers Campania saranno ospiti a Novoli per l'intero programma delle festività in onore del Santo Patrono Sant’Antonio Abate, alla scoperta della tradizione e del patrimonio culturale del territorio, per conoscere da vicino la storia del culto di S. Antonio Abate e le tecniche di costruzione della Focara novolese, il falò più antico e grande del Mediterraneo.

L'evento, dal titolo “Palpiti popolari. Radici sacre e Fuochi profani”, promosso dal Comune di Novoli, con il patrocinio Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni del Nord Salento, Rete delle Città Marciane, Comune di San Marco in Lamis, Comune di Castellana Grotte è stato affidato al Coordinatore generale e organizzativo Alessandro Maria Polito e all’Associazione Icon Radio Visual Group aps e si articola in azioni diversificate, in grado di coinvolgere pubblici diversi. Anche grazie alla media partnership con IgersItalia, la Fòcara di Novoli sarà raccontata attraverso un approccio multidisciplinare, esplorando le tante dimensioni del rito e della festa, tra sacro e profano, tradizione e innovazione, devozione e curiosità, ricerca e appagamento.

Il programma, che avrà il suo culmine con l’accensione del falò più grande del mediterraneo in programma lunedì 16 gennaio, ore 20.30, prevede un fitto calendario di eventi e di iniziative e si compone di tre sezioni: “Intersezioni” (Resp. Giacomo Fronzi e Alessandro Maria Polito), “Suoni” (resp. Giancarlo Bruno, Giuliano Mollese e Alessandro Maria Polito), “Convivio” in collaborazione con Associazione PugliaExpo (resp. Michele Bruno e Alessandro Maria Polito).

Tra gli appuntamenti più attesi, i concerti dei Morcheeba e quello dei Sud Sound System & Bag A Riddim Band feat. Cesare Dell’Anna & Antonio Castrignanò.

La serata dell’accensione (16 gennaio) vedrà protagonisti sul palco i Sud Sound System & Bag A Riddim Band feat. Cesare Dell’Anna & Antonio Castrignanò; il raggae nostrano, la tromba di Cesare Dell’Anna e il tamburello di Antonio Castrignanò faranno ballare il pubblico in una danza frenetica ai piedi della Fòcara.

Nella sezione culturale, tra gli altri, l’appuntamento Conversazioni sull’umano e sul sacro “Scienza, arte e fede: in dialogo per la pace”, in collaborazione con l’Istituto di Nanotecnologia del CNR di Lecce, alla presenza del matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi.

L’accensione della Fòcara, prevista per il 16, sarà preceduta dallo spettacolo Taiko (regia e cura di Paolo De Falco), un suggestivo viaggio nel mondo degli antichi tamburi giapponesi taiko, utilizzati in passato nelle pratiche di rituali di sciamanesimo. Per la tradizione giapponese, infatti, il tamburo taiko con il suo suono è in grado di raggiungere le divinità, fungendo da intermediario fra uomini e dei.

Lo spettacolo che anticiperà l’accensione sarà una performance di grande impatto scenico, in grado di coinvolgere il numeroso pubblico.