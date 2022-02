Igf Italia, paese all'avanguardia per dialogo sui temi del web

"Imprese e digitalizzazione, i decreti attuativi per 2,3 miliardi appena licenziati da parte del governo dimostrano non solo attenzione verso il digitale, ma che siamo passati dalle buone intenzioni all’azione. Noi come Igf Italia monitoriamo questa trasformazione, affinché ogni centesimo dia i suoi frutti”. Così Mattia Fantinati, all’incontro di presentazione di Igf Italia, di cui è presidente, illustra gli obiettivi della piattaforma multi stakeholder di indirizzo per le politiche pubbliche sui temi chiave che riguardano Internet, condotta sotto l’egida delle Nazioni Unite, oggi alla Camera dei Deputati. Igf sta per 'Internet governance forum' ed è stato promosso dalle Nazioni Unite dal 006.

“L'Italia, grazie a Igf Italia, nata sotto l'egida delle Nazioni Unite, è oggi all’avanguardia. Siamo uno dei primi Paesi a dare attuazione all'agenda Onu decisa dal Summit Mondiale sulla Società dell'Informazione" spiega ancora Fantinati nella conferenza stampa con cui presenta la piattaforma al fianco del vicepresidente di Unioncamere e presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, e di Roberto Bedani, direttore di Confindustria Digitale.

"La digitalizzazione deve essere un processo inclusivo e diffuso in maniera omogenea nel Paese. Le raccomandazioni finali dell’Igf 2021 a Cosenza hanno espresso l’importanza di portare internet a tutte le famiglie e tutte le imprese e di farlo con la stessa qualità di connessione. Oltre all'infrastruttura di rete al nostro Paese occorrono anche maggiori competenze ed abilità, a partire dai giovani" spiega Klaus Algieri, sottolineando così l'importanza del promuovere le competenze digitali "che anche le imprese devono acquisire, per poter portare efficacemente a compimento quella transizione digitale sulla quale il nostro Governo sta investendo con il Pnrr: sono questi - ha spiegato - gli ambiti sui quali si sta concentrando l’azione delle Camere di commercio”.

"Igf per sua natura deve girare per i territori - spiega ancora- e per questo abbiamo candidato le Marche che ci hanno dato disponibilità in questo senso: noi siamo 'soci fondatori'. siamo in assemblea e in qualche modo possiamo essere da esempio".

"Il sistema camerale italiano è molto digitalizzato; anche nel periodo del covid non abbiamo avuto problemi, ma se ci digitalizziamo noi e poi le imprese e i cittadini rimangono indietro tutto cio' non serve. Quindi essendo sul territorio dobbiamo portare avanti questo impegno in tutte le realtà, dobbiamo portare a termine 'l'ultimo miglio'". All'assemblea dell'Igf di Cosenza, ricorda Algieri, "il presidente Draghi ha rivolto un messaggio molto importante e ci ha detto che questa è la strada giusta visto che il pnrr ha messo circa 40 miliardi sul mondo del digitale.