Igor Mancuso (Re/Max Master Class): “Nelle Marche è cresciuta fortemente la richiesta di immobili da cittadini fuori regione e nazione”

Non solo per l’acquisto di seconde case. Le Marche si scelgono sempre più come territorio dove trasferirsi per vivere, sia da parte di cittadini italiani che esteri. Ma per intercettare questa platea così amplia è fondamentale avvalersi di un centro di intermediazione immobiliare strutturato.

Ancona, 25 gennaio 2022. Le Marche si stanno affermando, nell’ultimo periodo, come una regione fortemente attrattiva per vivere o acquistare casa da parte di cittadini provenienti da altre regioni italiane e anche dall’estero. Viene da chiedersi se possano aver contribuito i successi sportivi dei marchigiani doc Roberto Mancini o Gianmarco Tamberi, alla ribalta della cronaca internazionale di quest’anno. Sta di fatto che in molti, italiani e stranieri, stanno dirottando il proprio interesse per l’acquisto di immobili in questa regione. A fare la differenza nella rapidità di vendita sono le agenzie strutturate a dialogare con questa platea potenzialmente molto ampia di acquirenti, che supera il limite delle zone di competenza. “Nell’ultimo anno - evidenzia Igor Mancuso, fondatore e presidente di Re/Max Master Class a Castelfidardo, in provincia di Ancona - abbiamo registrato circa il 20% di acquisti da clienti provenienti da fuori Marche, sia italiani che stranieri. Questo risultato è possibile grazie al modello innovativo del nostro centro di intermediazione, specializzato nella vendita sia su scala nazionale che internazionale. Attingiamo, infatti, alla grande capillarità del colosso internazionale Re/Max che fa della globalizzazione la sua forza di marketing, con una presenza in oltre 100 nazioni e 6000 uffici in totale nel mondo”.

Per cogliere queste opportunità del mercato immobiliare marchigiano è fondamentale valutare le migliori condizioni di prezzo e soprattutto velocizzare la vendita. “Chi è in grado come noi di intercettare un mercato molto ampio, anche internazionale - sottolinea Mancuso -, riesce a vendere immobili a volte meno interessanti per il pubblico locale. Mi riferisco, ad esempio, a seconde case soprattutto lungo il litorale. Ma non solo: consideriamo che in molti, sia italiani che esteri, stanno scegliendo le Marche come nuovo territorio dove trasferirsi per vivere. E lo dimostra anche il fatto che attualmente il 9% degli abitanti sono stranieri che hanno acquistato qui la prima casa e provengono principalmente da Regno Unito, Olanda, Francia, Spagna, Svizzera, Finlandia, Russia e Cina”.

Con un mercato così ampio farsi aiutare da un intermediario immobiliare, piuttosto che muoversi in autonomia, può essere una garanzia in più, considerando anche la gamma di servizi che può offrire per una vendita sicura. “I nostri immobili sono tutti certificati come ‘immobili garantiti’: questo aspetto incoraggia chi deve vendere e allo stesso tempo fidelizza con noi chi compra. Chi si avvale di un intermediario per vendere un immobile non sta acquistando una commissione, ma piuttosto un vantaggio”, conclude Mancuso.

Re/Max Master Class è stata fondata a Castelfidardo nel 2018 dal broker Igor Mancuso, con una lunga esperienza nel mercato immobiliare. Fin dall’inizio della sua attività è prima classificata per fatturato nel centro Italia (Marche-Umbria-Abruzzo) e attualmente è prima in Italia per il tasso di crescita e sviluppo.

http://www.venderecasanellemarche.it