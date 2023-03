iGV torna su Sky per promuovere le emozioni di una vacanza esclusiva nei suoi resort di Sicilia e Sardegna

Milano 3 Marzo 2023 - Gli iGV Club Santagiusta, Santaclara, Marispica e Baia Samuele saranno i protagonisti degli spot che accompagneranno gli eventi più spettacolari trasmessi dai canali Sky. Il calendario è molto fitto e comprende eventi sportivi e mondani legati al mondo del cinema, dei viaggi e delle notizie dal mondo. Proprio come succede nel club iGV: corsi di gruppo ed individuali, tornei sportivi, cinema, spettacoli teatrali e addirittura un corso di doppiaggio.

iGV offrirà uno scorcio sui suoi club esclusivi inserendosi nel palinsesto del gigante dell’intrattenimento televisivo con i suoi spot nel periodo che va dall'inizio di marzo fino alla metà di giugno 2023. I canali sui cui sarà possibile accedere ai contenuti iGV sono: Sky Cinema Collection, Sky Cinema Uno, Sky Uno, TV8, Cielo, Sky Sport, Sky Sport F1, Sky Sport Moto GP, Sky TG24 e Sky Sport24.

Procedendo in ordine cronologico, iGV sta avviando in queste ore la sua campagna di sponsorizzazione durante le prime due tappe del Gran Premio di Formula 1, che siterranno oggi e il 5 Marzo in Bahrein. Presto, sarà possibile rivedere gli spot dedicati agli iGV Club di Sardegna e Sicilia il 19 e il 21 Maggio, quando il Gran Premio si sposterà ad Imola e il 26 e il 28 Maggio a Montecarlo, sempre in onda su Sky Sport F1 e TV8.

iGV è sport

A partire da aprile, iGV sarà sponsor del Moto GP e lo seguirà in giro per l’Europa dalla Spagna, durante le tappe di Jerez del 28 e 30 Aprile, fino in Francia, a Le Mans il 12 e 14 Maggio, per approdare infine nel Bel Paese, nella tappa del Mugello il 9 e l'11 Giugno. Tutto questo sempre su Sky Sport Moto GP e TV8.

Lo sport è una componente fondamentale all’interno dei club iGV: vela, tennis, tiro con l’arco, nuoto, scherma, ginnastica acquatica, qui gong, calcio a 5, tennis e pallacanestro sono solo una piccola parte delle attività sportive proposte da iGV. Per godere invece del bellissimo mare delle maggiori isole italiane, sono disponibili canoe o surf con le quali solcare le onde di acqua cristallina.

iGV è passione per il cinema

Il 12 Marzo, iGV sarà presente durante uno degli eventi mondani con più risonanza a livello mediatico dei nostri tempi: la Cerimonia di apertura Live della 95a edizione degli Academy Awards in onda su Sky Cinema Collection, Sky Cinema Uno, Sky Uno, TV8 e Cielo. Una cerimonia scintillante ed emozionante, cosi come lo sono i club iGV e le vacanze di chi li sceglie come meta: esclusive e piene di emozioni.

iGV è attento alle passioni dei suoi clienti e, per chi ama il cinema, oltre a una selezione di titoli proiettati quotidianamente presso il cinema interno, offre la possibilità di seguire un corso di doppiaggio per arricchire la vacanza con l’incontro di alcuni fra i doppiatori più importanti del panorama italiano.

E non finisce qui…

Nel periodo a cavallo fra gli ultimi giorni di marzo e i primi di aprile, per 3 settimane, iGV accompagnerà le edizioni di Sky TG24 e Sky Sport24, portando i telespettatori, tra una notizia e l’altra, all'interno delle sue esclusive strutture offrendo un suggestivo scorcio su tutte le attività e i servizi offerti. Dalla nursery per i bambini fino a 2 anni, all’animazione per i più grandi fino a 17 anni, ai quali sono dedicate attività specifiche in base all’età.

iGV è anche sponsor di una novità di Sky: dal 29 Maggio al 6 Giugno, su Sky Uno, sarà testimonial del lancio della nuova trasmissione televisiva Le soste. Un appuntamento da non perdere per chi ama essere sempre sul pezzo.

Infine, dedicato a chi sogna ad occhi aperti un viaggio all'avventura pieno di imprevisti e situazioni rocambolesche, anche quest'anno iGV sponsorizza le ultime 5 puntate di Pechino Express in onda dal 9 Marzo all'11 Maggio su Sky Uno . Le battute finali della trasmissione saranno accompagnate dalle immagini da sogno dei club iGV: mare da favola ed escursioni alla scoperta dei meravigliosi dintorni per scoprire città storiche, scavi archeologici e degustazioni gastronomiche degne di una vacanza a 5 stelle.

La vacanza negli iGV Club è in offerta fino al 31 Marzo!

Per chi prenota entro il 31 Marzo 2023, la promozione Best Price garantisce uno sconto a partire dal 30% e fino ad arrivare all’80% per bambini e ragazzi fino a 16 anni compiuti. Inoltre, nell'offerta è compresa la Garanzia di Annullamento che prevede la possibilità di annullare il soggiorno entro 15 giorni lavorativi dall'inizio dello stesso senza che venga applicata alcuna penale.

Richiedi maggiori informazioni

https://www.igrandiviaggi.it/

Assistenza telefonica +39 02 290461