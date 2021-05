Ikea ritira set di piatti e tazze: "Rischio rotture e ustioni"

Si tratta delle serie Heroisk e Talrika. Rimborso a clienti che riconsegnano in punti vendita, non è richiesto scontrino

Ikea invita tutti i clienti che hanno acquistato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talrika a non utilizzarli e a riportare i prodotti al più vicino negozio per ricevere il rimborso. E' quanto si legge in una nota.

"La sicurezza è da sempre una priorità per Ikea. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, ci sono stati segnalati dei casi di rottura dei prodotti. Per questo, in via precauzionale, stiamo ritirando dal mercato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talrika. Questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi".

I clienti, conclude la nota, possono riportare gli articoli in un qualsiasi negozio Ikea, dove riceveranno il rimborso. Non è richiesto lo scontrino fiscale.