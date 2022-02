Il 2 aprile riapre il parco divertimenti Mirabilandia

In occasione dei 30 anni ci saranno eventi esclusivi con aperture straordinarie fino a tarda sera grandi spettacoli, meet&greet e il ritorno della parata a fine giornata.

Il parco divertimenti Mirabilandia riapre i cancelli il 2 aprile e dà il via alla stagione 2022. Dalle 10 alle 18 il parco sarà aperto per grandi e piccini. I dinosauri di Dinoland, il mondo cowboy della Far West Valley, i motori rombanti di Ducati World, la velocità e le altezze da brividi di iSpeed, Katun e Divertical, insieme allo Stunt Show più acclamato d’Europa sono gli ingredienti della nuova stagione.

In occasione dei 30 anni del parco più grande d'Italia ci saranno eventi esclusivi con aperture straordinarie fino a tarda sera grandi spettacoli, meet&greet e il ritorno della parata a fine giornata. Nuovi personaggi animeranno le vie di Mirabilandia, mentre Otto, Mike e Fanny sono pronti ad accogliere tutti in totale sicurezza per un divertimento senza pensieri. Dal 18 giugno al 4 settembre torna, con orario prolungato fino alle 19, anche la spiaggia più caraibica della Romagna: il parco acquatico Mirabeach.