Il 2 giugno inizia l’estate romana al Casilino Sky Park

Il 2 giugno apre al pubblico il Casilino Sky Park, l’ultimo piano di un parcheggio multipiano, rigenerato e trasformato in una terrazza panoramica, recentemente presentato alla stampa alla presenza del Sindaco Gualtieri. Una piazza sopraelevata si trasforma in un luogo unico di aggregazione dove sport, cultura e intrattenimento si fondono insieme per accogliere la comunità locale e cittadina, in collaborazione con Igt, Igd e Lifegate.

In questa nuova piazza, che rappresenta anche un nuovo punto di incontro per gli abitanti dei quartieri Alessandrino, Centocelle, Torre Maura e Torre Spaccata e per tutta la città, ogni giorno dalle nove di mattina all'una di notte, si potrà giocare a padel, ascoltare un concerto o bere un bicchiere al tramonto con gli amici, partecipando ai tanti eventi serali che accompagneranno l’estate romana alessandrina.

Si inizia giovedì 2 giugno con una serata tutta dedicata al rock’n’roll che vedrà i New Tones e le selezioni di Ally Ally sul palcoscenico, il tutto accompagnato dalle coreografie della scuola di ballo Dolly e Pupi. Venerdì 3 sarà la prima serata di “UpYard – Musica per organi caldi” con le selezioni funk de Il Turco e Dj Serio e a seguire quelle funk e soul di Dj Nervo. Sabato 4 serata Summer Fun! con Luzy L e Corry X accompagnata dalle sonorità dirompenti della street band Titubanda. Domenica a chiusura dei quattro giorni di inaugurazione: primo appuntamento dell’arena cinema con la proiezione di Bohemian Rhapsody.Durante questi primi quattro giorni l’ingresso sarà gratuito.

Fulcro dell’estate sarà la Grande Arena di 700 mq con un palco di oltre 50 mq che ospiterà concerti, live exhibition, presentazioni, festival e proiezioni cinematografiche.

Durante l’estate la programmazione si svilupperà sette giorni su sette: il lunedì sarà dedicato alla proiezione di film-documentari a tema musicale e sportivo; il martedì sarà la serata Summer Fun! con i live set di Corry X e Luzy L; il mercoledì e la domenica ci sarà l’Arena Cinema sul Tetto con la rassegna “Visioni Periferiche” in collaborazione con The Hot Corn; il giovedì si sale sul palco con la musica dal vivo; il venerdì tornano i set live con Upyard, la serata dedicata alla musica rap, hip hop, funk; il sabato sarà ancora live con serate legate alla street culture (bande di strada, busker, roller disco). Nei fine settimana torna protagonista il “Fra”, il mercatino del regalo accessibile che si sposta “Fra le nuvole” nella versione summer edition con oltre quaranta artigiani ed espositori che metteranno in mostra le loro creazioni.

Che cos’altro si può fare al Casilino Sky Park.È pronta l’area Solarium-Lunarium, con le sdraio a disposizione degli appassionati della tintarella e del sole nelle calde mattine d’estate e la sera per chi invece preferisce la luna e la brezza del ponentino. Aperti il Baby Park, l’Area Games con biliardini, freccette, visori di realtà virtuale, l’Area Sport con tre campi di Padel, una palestra all’aperto, una pista per il running, un campo di street basket e uno spazio dedicato al pattinaggio, skateboard e pickleball.Al Bar-Street Food sarà possibile bere e mangiare, rilassandosi accompagnati da un leggero sottofondo musicale.

L’ingresso è gratuito, previo tesseramento di 5 euro valido per tutto l’anno, l’accesso all’area sport ed eventi è possibile tramite one day pass a 5€ o tramite un abbonamento mensile a 30€.

Come raggiungere il Casilino Sky Park.Il Casilino è facile da raggiungere: in auto l’ingresso è in Viale della Bella Villa 106, a 1,5 Km dall’uscita 18 del Gra in direzione centro. Facile anche parcheggiare: il parcheggio multipiano del Centro Commerciale Casilino offre gratuitamente oltre 600 posti auto.Per chi si sposta con i mezzi pubblici, il Casilino è a 200 metri dalla fermata Alessandrino della Metro C.Per tutte le altre informazioni basta consultare il sito www.fusolab.net, la pagina FB Casilino Sky Park o telefonare ai numeri 3892921601 e 3515770444