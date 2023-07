Il 2 giugno Mattarella celebra la Repubblica italiana puntando sull’Europa

E' il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, una data che non deve servire a cavalcare narrazioni nazionaliste. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sceglie per questo una lettura opposta, evidenziando il peso della solidarietà tra i popoli e il ruolo essenziale che deve svolgere l'Europa, nel pieno rispetto della Costituzione.

"Soltanto un'autentica collaborazione tra i popoli può consentire di affrontare con successo problemi di natura globale di giorno in giorno sempre più pressanti, dai cambiamenti climatici alla tutela della salute, dalla gestione dei flussi migratori alla protezione dei diritti umani. Lo confermano esperienze come il processo di integrazione europea che da quasi 70 anni garantisce libertà e opportunità di crescita agli Stati che ne fanno parte. Il conflitto in Ucraina, le crescenti tensioni a cui abbiamo assistito da ultimo nei Balcani, impongono a scelte coraggiosi in grado di consolidare e conseguire l'ampliamento del progetto comunitario per rendere idoneo ad affrontare le sfide del tempo presente. L'Italia continuerà a lavorare affinché l'Unione Europea possa essere sempre più attore capace di proiettare pace, stabilità e sviluppo a livello globale. Con questi intendimenti auguro a tutti buona festa della Repubblica Italiana".

Dalla ricerca di una soluzione in Ucraina alla sfida del cambiamento climatico, serve più Europa, un'Europa migliore che sappia dare le risposte che servono.

