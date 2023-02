"Il 20% dell'Ucraina alla Russia", il piano Usa respinto da Kiev e Mosca

Il 20% del territorio dell'Ucraina alla Russia per porre fine alla guerra. Il Newsweek rilancia le indiscrezioni secondo cui il direttore della Cia, William Burns, avrebbe 'offerto' al presidente russo Vladimir Putin un quinto del territorio dell'Ucraina nell'ambito di un piano di pace elaborato a nome del presidente Joe Biden. Dmitry Polyanskiy, membro della delegazione russa all'Onu, a Newsweek ha risposto definendo "interessante" lo scenario prospettato dal quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung (NZZ) ma non ha espresso altri commenti. Burns avrebbe esposto il piano a metà gennaio, ricevendo in risposta il 'no' di Kiev e Mosca. Il piano avrebbe previsto il passaggio di "circa il 20% del territorio ucraino" alla Russia: più o meno, l'estensione del Donbass. Kiev avrebbe rifiutato "perché non accetta la divisione del proprio territorio" mentre il no di Mosca sarebbe legato alla convinzione russa di "vincere la guerra in ogni caso sulla lunga distanza", secondo NZZ. Dopo il no categorico di Ucraina e Russia, l'amministrazione Biden avrebbe deciso di fornire carri armati Abrams a Kiev. L'annuncio relativo all'invio di tank americani è arrivato il 25 gennaio.