Il 2022 anno più caldo di sempre in Nuova Zelanda

Come la Spagna e la Gran Bretagna anche la Nuova Zelanda ha registrato l'anno più caldo in assoluto nel 2022, infrangendo il record stabilito appena un anno prima. Lo ha reso noto il National Institute of Water and Atmospheric Research, che registra le temperature e altri dati ambientali del paese oceanico dal 1909. Nel 2022 la temperatura media del Paese è stata di 13,8 gradi Celsius, un valore superiore di oltre 1,2°C rispetto alla media a lungo termine e che batte il record precedente di 0,2°C.