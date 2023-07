Il 40% delle imprese fissa obiettivi ambientali ma solo il 15% secondo la scienza

Per gli investitori istituzionali il come valutare le azioni e i risultati delle aziende rispetto ai target ambientali che si sono date è sempre più centrale

Tante parole, pochi fatti? Come valutare le azioni e i risultati delle aziende rispetto agli obiettivi climatici da loro dichiarati? La questione non è di poco conto, calcolando la sempre maggiore importanza che riveste una tale valutazione per gli investitori istituzionali, che mirano a decarbonizzare i propri portafogli e a ridurre le emissioni di gas serra dell’economia reale. Sebbene infatti sempre più aziende fissino obiettivi climatici, e tra questi obiettivi di riduzione delle emissioni basati sulla scienza (Science-Based Target Initiatives), le probabilità di raggiungerli non è affatto scontata.

E anche alla luce del timore di greenwashing, come valutare il comportamento delle aziende da questo punto di vista e la loro trasparenza assume una grande rilevanza.

Il report MSCI

Il tema è oggetto di un’analisi di MSCI, agenzia di rating globale a tema ESG, dal titolo ‘Assessing Science-Based Corporate Climate Target-Setting’. Il report ha analizzato le aziende dell’indice MSCI ACWI IMI, che con le sue large, mid e small cap companies dislocate su 23 Mercati sviluppati e 24 Mercati Emergenti copre quasi il 99% delle possibilità di investimento in ambito azionario globale.

Dai dati emerge che delle 9171 aziende che compongono MSCI ACWI IMI, circa il 40% (3753) a marzo 2023 aveva fissato dei target climatici. Ma di queste, solo il 15% (1364) si erano impegnate secondo gli standard SBTi.

Eppure, l’analisi MSCI rivela che le aziende che si sono impegnate secondo gli standard SBTi hanno più probabilità di aver comunicato le loro emissioni di gas serra, specialmente nell’Ambito 3, rispetto alle imprese che invece non si sono impegnate secondo tali standard. Inoltre tendono ad avere punteggi migliori secondo il framework GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), che raccomanda la valutazione della governance climatica aziendale.

Infine, sembrano aver fatto maggiori progressi delle altre nell’adozione di tecnologie energetiche alternative e nella strada verso l’efficienza energetica.

Aziende, investitori e obiettivi climatici

La transizione verso un business model a basse emissioni di carbonio è centrale nella strategia delle aziende e nell’allocazione dei loro capitali, e ormai fa parte della gestione del rischio di lungo periodo, di competenza del consiglio di amministrazione e della direzione generale. E le metriche di valutazione della governance aziendale sul tema clima possono essere utili per orientare le decisioni strategiche dell’impresa.

A loro volta, gli investitori possono guardare come le aziende incorporano tecnologie alternative e promuovono l’efficienza energetica e decidere di conseguenza.

Il framework MSCI

Alla luce di queste considerazioni, MSCI è partita proprio dai framework di valutazione stabiliti dagli standard SBTi e GFANZ per costruirne uno specifico con lo scopo di aiutare gli investitori a valutare se le aziende abbiano intrapreso le giuste azioni per raggiungere gli obiettivi climatici fissati.

Il framework MSCI analizza lo stato della trasparenza aziendale in ambito climatico e le iniziative per ridurre o rimuovere le emissioni dovute alla catena di valore in tre ambiti:

· informazioni sul clima aziendale per stato dell’obiettivo

· valutazione delle azioni aziendali per la riduzione delle emissioni

· valutazione delle azioni aziendali per la riduzione dell’anidride carbonica

Usando i criteri Low Carbon Patent di MSCI, emerge che le aziende che si sono impegnate secondo gli standard SBTi hanno punteggi migliori circa l’adozione delle tecnologie di riduzione delle emissioni. Emerge anche che le tecnologie CDR (carbon-dioxide removal, abbattimento dell'anidride carbonica) sono ancora a uno stadio inziale ma allo stesso tempo sono una componente chiave degli standard SBTi come via per neutralizzare le emissioni residue.

Eppure, evidenzia il report MSCI, sono solo 22 le aziende dell’analisi ad aver iniziato a implementare un approccio CDR nelle proprie strategie, il che potrebbe costituire per loro un vantaggio competitivo sul posizionamento a lungo termine rispetto ai propri obiettivi climatici.

La valutazione degli obiettivi climatici

In conclusione, MSCI sottolinea come gli standard SBTi siano un utile indicatore per aiutare gli investitori a valutare la probabilità che le aziende raggiungano gli obiettivi climatici che hanno fissato. Inoltre, contribuiscono a garantire un terreno comune di valutazione, a portare trasparenza e a ridurre il rischio di greenwashing, in linea con il mandato delle Nazioni Unite.