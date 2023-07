Il biglietto "Discover a different Tai'an" per il pacchetto Monte Taishan+Huiyou è ora disponibile online

TAIAN, Cina, 20 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Questo è un report del Hong Kong Business Daily a cura dell'ufficio di Shandong. Di recente la città di Ta'an, nella provincia di Shandong, in Cina, ha preso completamente le redini dello sviluppo della Mount Taishan Scenic Area, integrando risorse per il turismo d'élite e lanciando il pacchetto "Discover Different Tai'an" per il Monte Taishan+Huiyou. Il biglietto per il pacchetto porterà le aree più suggestive e gli impianti di risalita che aderiscono alla serie di perle "Mount Taishan+" a poter usufruire di vendite congiunte sulla relativa piattaforma. In seguito all'acquisto, i turisti potranno usufruire di sconti su biglietti per altre aree di interesse turistico, in base ai biglietti per il Monte Taishan e a quelli per gli impianti di risalita del Monte Taishan. La piattaforma offre consigli sincroni su hotel, catering, trasporti e altri servizi per turisti.

Tre mesi dopo il lancio del pacchetto Huiyou, Taian provvederà a ottimizzare, regolare e migliorare il prodotto in base al suo operato e ai risultati effettivi. In futuro, provvederà ad aumentare ulteriormente lo sconto sui biglietti, arricchire di continuo il contenuto dei pacchetti turistici preferenziali e integrare gradualmente il design di servizi come alloggio, catering, beni culturali e creativi e linee di trasporto speciali nei prodotti di portafoglio preferenziali, per servire meglio i visitatori da ogni direzione.

I turisti possono accedere alla sezione "Scenic Spots/Tickets" sull'APP di Meituan per fare una prenotazione online e acquistare biglietti selezionando il pacchetto "Discover a Different Tai'an" per il Monte Taishan+Huiyou, che include gli itinerari di Hongmen, Tianwaicun e Taohuayu. Dopo che l'acquisto della prenotazione è andato a buon fine, i turisti potranno portare i loro documenti d'identità per entrare nel parco durante la fascia oraria designata e per il controllo biglietti all'ingresso.

Tai'an, nella provincia di Shandong, ha inoltre pianificato e progettato otto temi, per la salita in quota, l'esplorazione alla fonte, la meditazione, i lunghi spostamenti, la luce, il gusto, il benessere, il battesimo e 30 percorsi consigliati per il turismo d'élite, attraverso un'indagine approfondita dei punti salienti e della connotazione culturale del Monte Taishan, perlustrando le infinite possibilità offerte dal contesto storico. Attualmente sono stati inaugurati otto itinerari consigliati, adatti a tour di due o tre giorni.

In seguito, Ta'an punterà a realizzare un importante IP turistico per Ta'an, migliorare globalmente la qualità e il livello del servizio, esplorare in profondità i diversi punti di check-in più popolari, progettare con attenzione molteplici percorsi strategici di check-in e dare maggiore notorietà a Ta'an e alle sue montagne e a far fiorire le sue città, formando una serie di perle e integrando montagne e città.

