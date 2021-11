Il Black Friday quest’anno arriva prima ed è ancora più piccante.

Il Brand Pepemio anticipa i tempi della mega campagna di sconti più bollente dell’anno.

Roma, 10 novembre 2021 - Il venerdì nero dello shopping, che quest’anno cadrà il 26 novembre, è ormai una data segnata nei calendari di quasi tutte le attività commerciali del mondo.

Per quei pochi che ancora non ne sono a conoscenza, il Black Friday è l’evento di importazione americana che ricorre il giorno successivo al Ringraziamento, ed è divenuto oramai da molti anni l’occasione per proporre campagne di scontistica che si estendono per buona parte del mese di novembre.

Anche il mondo dei Sex Toys non è da meno e Pepemio, brand leader italiano della vendita online di articoli legati al benessere sessuale, ha deciso di anticipare la data di inizio del suo piccante Black Friday al 10 novembre. L’evento online durerà fino al 29 novembre, data in cui lascerà il posto all’ormai altrettanto famoso Cyber Monday.

É già disponibile infatti sul Sexy Shop Online una sezione interamente dedicata a tutti i Sex Toys scontati fino al 90% per il Black Friday.

In più quest’anno Pepemio premierà gli utenti che decideranno di fare acquisti fino al 29 novembre con un omaggio piccante: un sex toy della linea Made In Italy.

Fino a fine novembre l'e commerce proporrà agli utenti i suoi Sex Toys bestsellers del 2021 in super sconto con promozioni a tempo visibili nella Home Page del sito: un’occasione imperdibile per chi vuole concedersi un momento di piacere o per chi vuole provare un gioco di coppia stuzzicante.

Il periodo di novembre è ormai diventato per moltissimi il momento ideale per fare acquisti e addirittura per fare i regali di Natale e il settore che anche quest’anno ha confermato il trend positivo del 2020 di certo non poteva non cogliere l'occasione del Black Friday per invogliare gli utenti a fare un giro, seppur virtuale, dentro il mondo dei Sex Toys.

Quest’anno più che mai il piacere si colora di Black.

