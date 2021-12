Il brand di moto elettriche SUPERSOCO rilascia una dichiarazione sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale del marchio

SHANGHAI, 6 dicembre 2021 /PRNewswire/-- L'EICMA, la più grande esposizione internazionale delle due ruote, si è conclusa il 28 novembre a Milano, in Italia. Durante l'evento, SUPERSOCO, stimato marchio di moto elettriche di fama mondiale, ha scoperto che un'azienda ha presentato, senza autorizzazione, molti dei modelli più venduti di SUPERSOCO violando i suoi esclusivi brevetti di design e i diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio CPX/TC MAX/CU/VS1, e utilizzando il suo marchio SUPERSOCO e alcuni dei suoi modelli per le comunicazioni con i media.

SUPERSOCO ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd. ("SOCO"), è il creatore del brand SUPERSOCO, e possiede i diritti di proprietà intellettuale e i brevetti del design dei veicoli del marchio SUPERSOCO. Quest'anno il marchio SUPERSOCO non ha partecipato a EICMA, né ha autorizzato alcuna agenzia terza a fungere da rappresentante del proprio brand durante l'evento.

Sin dalla sua costituzione nel 2015, SOCO, guidata dal fondatore Sherman, ha completato in maniera indipendente la progettazione e lo sviluppo di una vasta gamma di modelli e li ha lanciati con successo nel mercato. I vari modelli sono stati accolti con grande entusiasmo da motociclisti di tutto il mondo e apprezzati da agenti in molti Paesi. Molti dei modelli dell'azienda hanno vinto premi internazionali per il design, come ad esempio il German Red Dot Award e l'IF Design Award.

SOCO è una start-up con significative capacità di progettazione e produzione innovative e ha un impatto positivo sullo sviluppo del settore dei trasporti alimentati a energia rinnovabile. Negli ultimi sei anni, grazie a progettazione e a ricerca e sviluppo indipendenti, SOCO si è sempre concentrata nel settore dei veicoli elettrici a due ruote di fascia alta. La società ha richiesto oltre 1.500 diritti di proprietà intellettuale indipendenti, che riguardano brevetti di invenzione, brevetti di modelli di utilità, brevetti di progettazione del design e copyright di software.

CONTATTO: Molly mu, mou_yh@supersoco.com