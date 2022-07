Il cambiamento climatico mette a rischio le infrastrutture

L'interruzione temporanea dell'utilizzo di una pista dell'aeroporto londinese di Luton (nella foto), è stata decisa lunedì scorso, dopo che il caldo torrido, oltre i 38°C, ha provocato il sollevamento di una porzione dell'asfalto. Gli esperti hanno spiegato come questo sia un esempio delle sfide che gli aeroporti, e in generale le infrastrutture civili, dovranno affrontare per rendere le loro infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici. Quella registrata nel Regno Unito è al momento la peggiore ondata di calore della storia, ma potrebbe non essere l'ultima.