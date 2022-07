Il campionato dell’AC Milan sarà in versione NFT

Il Milan (nella foto l'allenatore Stefano Pioli) ha deciso di espandersi nel metaverso. La società sportiva ha annunciato la nuova partnership con OneFootball per la creazione di collectibles -beni digitali da collezione- esclusivi. In arrivo video e immagini per gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo, che potranno così collezionare, possedere e scambiare momenti esclusivi delle partite del Milan in Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: le migliori azioni, parate, le giocate più spettacolari e ovviamente i gol.