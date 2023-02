Il Canada apre alle cripto?

Anche se la lunga crisi della borsa digitale non sembra prossima alla risoluzione, per il settore fintech il 2023 potrebbe essere l’anno del rilancio. L’ultimo a puntare sulle sue potenzialità è il Canada, che ha annunciato una consultazione sulle criptovalute. Dovrebbe essere inoltre in preparazione una revisione legislativa in materia di stabilità, sicurezza finanziaria e di digitalizzazione. Le novità sono contenute all’interno della “Dichiarazione economica d’autunno”, la tabella di marcia del governo per i prossimi mesi.