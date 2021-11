"Il Cantatour- Live Show" parte dal teatro Mercadante di Altamura: appuntamento il 19 novembre

Ci sarà anche Annalisa Minetti alla prima serata del “Cantatour – Live Show”, organizzata al teatro Mercadante di Altamura per venerdì 19 novembre alle 20.30, prima tappa del tour organizzato da Radiobari e condotto da Renato Ciardo, con il supporto di ARET Pugliapromozione e Regione Puglia.

Lo show è ad ingresso gratuito e sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine social di Telebari e Radiobari, oltre che su un maxischermo posizionato per l’occasione in piazza della Repubblica, ad Altamura. Filo conduttore del Cantatour, la musica e il suo legame con la terra pugliese che, attraverso gag comiche ed escamotage attoriali e autoriali, prevederà il coinvolgimento attivo degli spettatori in sala, che saranno invitati ad esibirsi sul palco e a mettersi alla prova in una gara canora su brani editi, dando vita ad uno show a metà tra il “karaoke” e la “corrida”.

Alla presentazione del Cantatour, nella sala giunta della Città Metropolitana di Bari, sono intervenuti Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione, Giuseppe Colonna, sindaco di Mola di Bari, Raffaella Petronelli, vice sindaco di Altamura, Francesco Paolicelli, consigliere regionale, Maddalena Mazzitelli, direttrice di Telebari e Radiobari, e Renato Ciardo.

“Questo tour è solo l’inizio di un percorso – ha sottolineato la direttrice di Telebari, Maddalena Mazzitelli – perché dopo i teatri, dalla prossima estate vorremmo portarlo nelle piazze, come abbiamo fatto nei primi anni di vita di Radiobari”. L’evento è frutto di “sinergie tra le diverse competenze – ha detto il vicesindaco di Altamura, Raffaella Petronelli – Grazie a questa collaborazione siamo riusciti a creare un vero trampolino di lancio per la cultura che, a causa del Covid, è rimasta silente per troppo tempo”. Il Cantatour rappresenta quindi “un’occasione di rilancio dopo la crisi turistica e culturale provocata dalla pandemia ma soprattutto – ha precisato il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale – è un test per la prossima estate”.

Dopo la tappa di Altamura, lo show di Renato Ciardo si sposterà prima al teatro Van Westerhout di Mola di Bari (il 2 dicembre – ospite Riccardo Fogli), poi al teatro Piccinni di Bari, per la serata conclusiva del 17 dicembre, con Savino Zaba e la Stonato Band. Tutte e tre le serate saranno trasmesse anche in differita su Telebari, canale 12 del digitale terrestre e Teletrani, canale 188 del digitale terrestre.

