Il caro bollette? Le 3 cause principali secondo l'Asce

Crisi geopolitiche ma non solo. A determinare il caro bollette sono stati diversi fattori, come i problemi strutturali delle imprese che si occupano di energia e l'andamento lento del percorso europeo verso la transizione ecologica. A individuare le diverse sfaccettature che hanno portato al boom dei prezzi in Italia è il presidente della Scuola di guerra economica e competizione internazionale di Venezia (Asce), Arduino Paniccia, intervistato dall'Adnkronos. Il problema energetico ha dei ''contorni molto vasti. E' un problema grandissimo che riguarda interi paesi, interi continenti. Non è facilissimo limitarlo ad alcuni aspetti'', spiega.

Ovviamente ci sono le ''vicende geopolitiche e militari'' ma ''la mia idea è che, come sempre, incidano un insieme di fattori che hanno portato a questo caro bollette e devo dire molto caro, prima di tutto'', sottolinea Paniccia. ''La mia sensazione è che da tempo le nostre società che distribuiscono l'energia avevano già dei problemi interni negli ultimi 3-4 anni'' . Che hanno coperto con ''l'occasone della crisi geopolitica, della pandemia, e quindi della possibilità di fare aumenti in bolletta che in qualche modo coprivano le difficoltà di gestione interna''.

Altro capitolo centrale, secondo il presidente, riguarda la transizione energetica. ''La politica europea energetica ha delle falle e delle discrepanze e questo è un altro grande problema''. Il tema ''era stato portato in Europa, che ha effettuato anche delle operazioni in questa direzione. Ma attualmente si sta di nuovo dividendo sul fronte del futuro energetico, e questo è un male perché comunque la rete dei gasdotti va vista a livello europeo, perché i rapporto con la federazione Russa non avviene più a livello dei singoli paesi''.