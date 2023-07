Il caso Orlandi, 40 anni senza verità

Dopo 40 anni due uffici giudiziari, a piazzale Clodio e in Vaticano, sono al lavoro per ricostruire la verità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, sparita a Roma, in pieno centro il pomeriggio del 22 giugno del 1983. Indagini parallele mentre in Parlamento stenta a nascere la Commissione d’inchiesta. Andrea Purgatori nella puntata di Atlantide in onda mercoledi 21 giugno alle 21.15 su La7 ricostruisce 40 anni di misteri, depistaggi, intrighi internazionali che intrecciano la storia dell'attentato a papa Wojtyla di Ali Agca, i soldi dello Ior, la banda della Magliana. E aggiunge un nuovo colpo di scena che riavvolge la storia e la riporta a Torvaianica. È sempre stato nascosto lì il mistero di Emanuela Orlandi?