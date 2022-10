Il Castoro presenta...

Il Castoro sarà presente a Lucca con uno degli ospiti internazionali più importanti e attesi: Chris Riddell, protagonista di una straordinaria mostra, la sua prima personale in Italia, a Palazzo Ducale e di una serie di panel, visite guidate della sua mostra, masterclass sul suo percorso artistico che lo ha reso uno degli autori contemporanei più importanti al mondo e firmacopie ogni giorno per tutto il festival.

Per Il Castoro sarà anche l’occasione per portare a Lucca una delle pubblicazioni più recenti e attese, nata dal collettivo Moleste e da istanze condivise e attualissime: "Fai rumore. Nove storie per osare" (contro la violenza di genere) approda finalmente nel cuore del fumetto italiano con un panel che sarà presentato sabato 29 alle ore 16:30 in Sala Tobino da Valentina De Poli insieme a Francesca Torre e La Tram, alla presenza di altre firme del libro tra cui Laura Guglielmo, Lucia Biagi e Davide Costa.

Il Castoro porterà poi a Lucca altri nomi importanti del fumetto italiano, in occasione delle loro nuove pubblicazioni: Brian Freschi e AlbHey Longo con "Gioco Maledetto"; Andrea Fontana e Ste Tirasso autori del fumetto "Tempo Da Lupi" dal romanzo del grande autore per ragazzi Francesco D’Adamo – presente per la prima volta a Lucca -, Ilaria Ferramosca e Chiara Abastanotti con il graphic novel "Lucille Degli Acholi"e Sara Piazza, per l’albo illustrato"Cinque minuti". Saranno tutti coinvolti in sessioni continuative di firmacopie allo stand Castoro e in incontri con scuole e laboratori in area Lucca Junior.