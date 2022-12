Il CDF nominato sponsor ufficiale per la 2° edizione dell'International Red Sea Film Festival

GEDDA, Arabia Saudita, 2 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Il Fondo per lo sviluppo culturale (Cultural Development Fund, CDF) dell'Arabia Saudita ha firmato un accordo con la Fondazione Red Sea Film Festival, divenendo così sponsor ufficiale della 2° edizione dell'International Red Sea Film Festival, che si terrà a Gedda dal 1° al 10 dicembre.

La sponsorizzazione di questo evento globale da parte del CDF testimonia il costante sostegno del Fondo all'industria cinematografica saudita, nonché il suo impegno a potenziare il settore culturale in generale e migliorare la qualità della vita complessiva nel Paese.

"La presenza del CDF a questo importante evento internazionale rappresenta un'opportunità inestimabile per i registi arabi e internazionali, al fine di connettersi, condividere le proprie esperienze e contribuire a generare nuove ed entusiasmanti opportunità per i giovani sauditi e gli imprenditori", ha dichiarato Mohammed bin Dayel, Chief Executive Officer del CDF. "L'emancipazione culturale è al centro di ciò che facciamo nel CDF, ed è essenziale per rafforzare l'identità del Regno e la sua posizione come baluardo culturale".

L'International Red Sea Film Festival porterà a Gedda star, registi ed esperti del settore da tutto il mondo, per rendere omaggio a una selezione di premiate e acclamate produzioni cinematografiche.

Fondato nel 2021 come iniziativa per il miglioramento della qualità della vita sotto la supervisione del Fondo nazionale di sviluppo dell'Arabia Saudita, il CDF mira a crescere, sviluppare e contribuire a creare un settore culturale saudita più sostenibile che offra sostegno a progetti culturali, razionalizzando gli investimenti culturali e aumentando la redditività del comparto. Consentendo agli appassionati di svolgere un ruolo attivo nella produzione culturale, il CDF funge da principale contributore alla realizzazione della strategia culturale nazionale e degli obiettivi Vision 2030 del Regno.

