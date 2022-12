Il collasso di FTX colpisce gli investitori giapponesi

Il collasso di FTX e l'arresto del suo fondatore non cessano di produrre i suoi effetti negativi sul rapporto tra istituzioni e opinione pubblica da una parte, e operatori del settore cripto dall’altra. Se gli investitori americani ed europei nutrivano e continuano a nutrire realisticamente poche speranze nella possibilità di un risarcimento, quelli giapponesi, anche in virtù della severa normativa di riferimento, speravano in una sorte diversa. A smentire questa possibilità sono stati però gli stessi ex-dipendenti della piattaforma, che si sono detti profondamente scettici.