Il Colorado accetta il pagamento delle tasse in Bitcoin

Mantenendo una delle più rivoluzionarie promesse del suo programma, il governatore del Colorado, il democratico Jared Polis, ha recentemente autorizzato il pagamento delle tasse via Bitcoin. Lo stato con capitale a Denver diventa così il primo in tutti gli Stati Uniti a convertirsi alle valute digitali. I cittadini potranno utilizzarle per saldare le imposte sul reddito privato, delle società, e le accise sui carburanti. Non è tutto: Polis è noto per le sue posizioni di apertura nei confronti delle criptovalute ed il suo ruolo influente potrebbe imprimere importanti svolte alla politica federale.