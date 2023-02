Il coming out di Jankto: "Sono gay e non voglio nascondermi" - Video

"Ciao, sono Jakub Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi". E' il coming out di Jakub Jankto, 27enne centrocampista ceco con un passato in Italia.

In Serie A, Jankto ha indossato le maglie di Ascoli, Udinese e Sampdoria. Ora è tornato in patria e milita nello Sparta Praga. "Come chiunque altro ho i miei punti di forza e le mie debolezze. Ho una famiglia, ho i miei amici. Ho un lavoro che da anni cerco di fare al meglio, con serietà, professionalità e passione. Come chiunque altro -dice in un video su Instagram- voglio anche vivere la mia vita liberamente. Senza paure, senza pregiudizi, senza violenza. Ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi".