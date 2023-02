Il congedo parentale migliora la salute mentale dei genitori

Il passaggio alla genitorialità può essere stressante da molte prospettive. Oltre ai cambiamenti ormonali e fisici associati alla gravidanza e al puerperio, e alle sfide legate all'assistenza all'infanzia, la genitorialità rappresenta un importante evento di vita in cui i genitori non solo lottano con l'adozione di nuovi ruoli, ma affrontano anche carenze finanziarie e incertezze di carriera. Questo nuovo contesto potrebbe porre ulteriori difficoltà per i genitori già in difficoltà di salute mentale ed essere un fattore scatenante per coloro che non hanno condizioni preliminari. Il congedo parentale potrebbe quindi mitigare e prevenire i problemi di salute mentale tra i genitori sostenendoli in questa nuova fase della vita.

Nello studio, Amy Heshmati, Helena Honkaniemi e Sol P. Juárez (Università di Stoccolma) hanno valutato sistematicamente la letteratura scientifica internazionale sull'associazione tra congedo parentale e salute mentale dei genitori, considerando diversi aspetti del congedo (congedo retribuito rispetto a quello non retribuito, durata del congedo) e tutti i possibili risultati di salute mentale (da condizioni lievi a condizioni gravi) sia nelle madri che nei padri. Inoltre, hanno considerato l'effetto indiretto di un genitore che utilizza il congedo parentale sulla salute mentale del proprio partner.

La review conferma gli effetti benefici del congedo parentale (ad esempio, una maggiore durata del congedo) sulla salute mentale delle madri. Inoltre, i risultati dello studio implicano che l'effetto protettivo del congedo parentale sulla salute mentale delle madri può durare a lungo dopo il periodo post partum. I risultati sono meno conclusivi per i padri poiché ci sono meno studi che esaminano le loro conseguenze sulla salute. Tuttavia, le prove suggeriscono che i padri potrebbero beneficiare di un'adeguata sostituzione salariale o di altri incentivi alla politica di congedo parentale.

Anche se l'analisi si concentra sulla salute dei genitori, ci si aspetta che i genitori sani contribuiscano a un ambiente familiare sano. I genitori possono usare il tempo libero dal lavoro per nutrire e legare con il loro bambino. L'allattamento al seno, per esempio, è un fattore protettivo per la salute futura del bambino che richiede alla madre di trascorrere del tempo con il bambino.

I responsabili politici che discutono dell'introduzione o dell'espansione dei regimi di congedo parentale dovrebbero valutare il congedo parentale come un mezzo per promuovere società sostenibili, con genitori sani che sono quindi anche lavoratori sani.