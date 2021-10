Il Congresso mondiale Smart City Expo World Congress 2021 riunisce nuovamente il settore dell'innovazione urbana

BARCELLONA, Spagna, 25 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Lo Smart City Expo World Congress (SCEWC), il principale vertice internazionale sulle città e le soluzioni urbane intelligenti organizzato da Fira de BARCELONA, riunirà nuovamente il settore dell'innovazione urbana, e lo farà in presenza, per celebrare il decimo anniversario dell'evento. Dal 16 al 18 novembre, con oltre 400 espositori e 300 relatori, e sotto l'ombrello tematico Noi siamo le città che realizziamo, l'evento rifletterà sulla trasformazione delle metropoli dopo la pandemia e sulla necessità di soddisfare le esigenze dei loro cittadini, ancor più che in passato.

L'evento riunirà i principali esperti e aziende internazionali per condividere le conoscenze e affrontare le numerose sfide legate alla trasformazione delle città. Per coprire i numerosi settori coinvolti, il programma del congresso sarà strutturato in otto temi: Tecnologie abilitanti, Energia e ambiente, Mobilità, Governance, Stili di vita e inclusione, Economia, Infrastrutture ed edifici e Sicurezza.

Le soluzioni urbane sono un elemento fondamentale dell'ecosistema delle città intelligenti, o smart city, e le 400 aziende espositrici presenteranno i loro prodotti e tecnologie più recenti. Tra queste aziende, citiamo Abertis Mobility Solutions, Cisco, City Possible by Mastercard, FCC Environment, Huawei, Microsoft, Motorola, Seat, Smart Ports: Piers of the Future e Ubiwhere. Analogamente, molte città e Paesi presenteranno i loro progetti recenti, tra cui quelli di Argentina, Austria, Barcellona, Belgio, Berlino, Brasile, Buenos Aires, Canada, Cile, Colombia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, l'Aia, India, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Parigi, Polonia, Svezia e Stati Uniti.

UCLG World Council

Il SCEWC fornirà inoltre spazio per il World Council of the United Cities and Local Government Organization (UCLG), il Consiglio mondiale dell'Organizzazione delle città unite e dei governi locali, l'incontro annuale della più grande rete globale di città e di governi locali, regionali e metropolitani. L'incontro dell'UCLG a Barcellona avrà il titolo: "Città e territori intelligenti, pilastri di un programma comune" per definire la strategia del movimento municipale e il suo contributo al Programma comune delle Nazioni Unite.

Il futuro della mobilità e dei materiali

Il SCEWC rafforzerà il suo ruolo di piattaforma per la condivisione delle conoscenze, ospitando due nuovi eventi: Tomorrow.Mobility e PUZZLE X. Tomorrow.Mobility è co-organizzato dall'EIT Urban Mobility e si concentrerà sulla promozione della progettazione e dell'adozione di nuovi modelli di mobilità urbana sostenibile, mentre PUZZLE X, organizzato da Advanced Material Future Preparedness Taskforce (la taskforce per la predisposizione futura di materiali avanzati) in collaborazione con Mobile World Capital Barcelona, mira a cogliere il potenziale dei materiali di frontiera per risolvere alcune delle sfide che la società si trova ad affrontare.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1668189/Smart_City_Expo_World_Congress_2021.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg