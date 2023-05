Il Consiglio Nazionale di ASI premia la storia

Non solo hanno fatto parte della storia di ASI, sin dalla sua fondazione, ma continuano a farne parte, per gli insegnamenti che rappresentano un patrimonio vivo dell’esperienza dell’Ente”. Con queste parole, che hanno preceduto un sentito minuto di silenzio, il Presidente Barbaro ha ricordato quanti hanno scritto la Nostra storia e non ci sono più, introducendo la cerimonia di consegna delle Benemerenze svoltasi nel corso dei lavori del settimo Consiglio Nazionale ASI, presieduto da Pino Scianò.

Quattro le categorie premiate: i fondatori, quelli il cui nome è vergato sull’atto di costituzione. Poi i dirigenti ASI con militanza di almeno vent’anni e, quindi, le associazioni storiche. Una categoria speciale è, infine, concessa alla memoria di quegli uomini che hanno scritto la storia dell’Ente e non ci sono più.

“Un lavoro certosino quello di Sante Zaza e di tutta la Commissione composta da Sandro Giorgi, Lucio Avvanzo, Gianmaria Italia, Chiara Minelli”, ha detto ancora il Presidente Barbaro. “Oggi abbiamo vissuto un passaggio importante per il consolidamento della nostra comunità”.

Dirigenti storici fondatori di ASI. Claudio Barbaro, Fabio Bracaglia, Bruno Campanile, Umberto Candela, Giancarlo Carosella, Vittorio Fanello, Raffaella Magliocco, Giuseppe Scianò.

Dirigenti ASI. Andrea Albertin, Giuseppe Agliano, Lucio Avvanzo, Ettore Barbagallo, Loris Antonio Burgio, Alessandro Bolis, Mario Bottiglieri, Giuseppe Callegari, Andrea Campara, Giuseppe Campo, Paolo Campo, Sebastiano Campo, Pietro Cassiano, Natalina Ceraso, Alessandro Cochi, Antonio De Pascalis, Enzo Esposito, Sandro Giorgi, Antonino Girella, Gianmaria Italia, Giacomo Labarbuta, Paris Gilberto Lippi, Sammy Marcantognini, Graziella Martinat, Emilio Minunzio, Angelo Silvio Musmeci, Enzo Petrella, Francesca Petrini, Marco Pietrogiacomi, Silvano Ruggeri, Laurino Rubino, Walter Russo, Nicola Scaringi, Giuseppe Scianò, Consolato Scopelliti, Luisina Marisa Spinozzi, Antonietta Tarricone, Maria Tocco, Alberto Vecchi, Pompeo Verdicchio.

Società affiliate ASI. Polisportiva Bellona, Ligorio Academy, Club Cinofilo Sport Il Cane, Amatori cani di utilità e difesa, Arbitri Sport Italiani, Atletica ASI Roma.

Alla memoria. Un momento particolarmente sentito quello riservato a tutti quegli uomini che hanno scritto la storia dell’Ente e non ci sono più. Un minuto di doveroso silenzio per ricordarli insieme alle famiglie presenti e che “Continuano a sentire proprio l’Ente e a non disperdere il bagaglio d’esperienze donatoci da persone che in ASI hanno fatto la storia”, ha spiegato ancora Barbaro. I nomi, lungamente applauditi, sono stati quelli di Attilio Bechelli, Antonio Bifaro, Ciro Cirillo, Mario Iacobucci, Alessandro Maria Levanti, Tommaso Manzo, Gianfranco Minuti, Tullio Murru, Renato Salvato, Vittorio Marcello Toussan.

La presidenza, con delibera speciale, ha conferito la Benemerenza al coordinatore della Commissione Benemerenze Sante Zaza.

Oltre la consegna delle Benemerenze c’è stato il conferimento del Premio Italiani nel Mondo, ideato dal dirigente nazionale Gianmaria Italia e che è stato concesso a due connazionali che hanno fatto onore al nostro Paese svolgendo il loro lavoro con professionalità riconosciuta.

Di seguito, le motivazioni.

Raffaella Calabrese. Docente universitaria di alto profilo che sta onorando l’Italia grazie alla propria vasta esperienza internazionale. Ha anche conseguito lodevoli risultati nel proporre nuovi metodi statistici per aiutare sia il governo scozzese che le piccole e medie imprese e le persone in difficoltà economiche affinché ottengano fondi da istituzioni finanziarie.

Paolo Evoli. Affermato chef calabrese che, dopo aver frequentato le cucine di mezzo mondo, ha trasferito a Montreal le sue radici, la cultura, le tradizioni e l’amore per la sua splendida terra reggina. Ammirevole ambasciatore di talento e italianità che si esprimono nei suoi piatti.

I lavori del Consiglio Nazionale sono stata anche occasione per rappresentare il momento di salute dell’Ente. Il Direttore Generale Fabio Salerno ha riportato dati importanti in questo senso che saranno oggetto di approfondimento sui nostri media nei prossimi giorni.

ASI ha iniziato l’anno con un +3% di affiliazioni e +28% di tesserati. L’appuntamento si è concluso con l’approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Sociale 2022.

