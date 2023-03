Il cratere e i diamanti, la strana storia di Cabrerolles

A volte la terra regala dei doni inattesi, come è accaduto ai viticoltori di una cantina di Cabrerolles, paese della regione francese dell’Occitania. Gli esperti dell’Università Goethe di Francoforte, in Germania, hanno infatti scoperto che la depressione del terreno che ospita l’azienda agricola è un cratere meteorico. Ma non è tutto: i frammenti di roccia del sottosuolo presentano delle caratteristiche davvero sorprendenti. Tra queste, delle sacche di roccia fusa e risolidificata, e soprattutto un gran numero di microdiamanti.