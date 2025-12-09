Il Decreto flussi lavoratori stranieri e immigrazione diventa legge

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2025 del testo coordinato di conversione in legge con modifiche (Legge n.179 del 1° dicembre), il decreto-legge che reca disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio (Dl 146 del 3 ottobre 2025), entra ufficialmente in vigore. La nuova normativa, che si compone di 12 articoli, introduce diverse novità: regola gli ingressi fuori quota, prevedendo l’ingresso fino a ulteriori 10 mila lavoratori da impegnare in tale settore; modifica il termine del rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare, che viene ampliato da 90 a 150 giorni; introduce il termine massimo di 30 giorni per il rilascio del nulla osta al lavoro dal momento della presentazione della richiesta nominativa; estende a 12 mesi i tempi della domanda di visto d’ingresso dopo aver completato le attività di istruzione e formazione nei Paesi d’origine; incrementa da 6 a 12 mesi la durata dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri rilasciati per motivi di protezione sociale.