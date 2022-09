Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro i criminali cripto

In un recente rapporto sulle valute digitali, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha pubblicato un nuovo rapporto sulla criminalità cripto, con dettagliate raccomandazioni per un ampio disegno di riforma e per inquadrare con maggiore precisione l’attività interpretativa degli operatori giuridici. Per fare fronte al problema, è stata inoltre costituita una commissione di esperti. I tradizionali connotati delle valute digitali, anonimato, privacy e difficile tracciabilità delle transazioni rappresentano infatti una sfida per ogni ordinamento.