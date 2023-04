Il dott. Claudio Mocci selezionato come KOL (Key Opinion Leader) da EXOCAD

EXOCAD è azienda leader nella produzione di software CAD/CAM per il settore dentale. L’incarico al dr. Mocci è stato conferito al recente congresso mondiale svoltosi a Palma di Maiorca

Civitavecchia, 19 aprile 2023. Nuovo importante incarico per il dr Claudio Mocci, chirurgo implantologo e titolare della clinica Dent.AL. ad Allumiere, in provincia di Roma, riconoscimento che si affianca al compito di coordinatore del gruppo di studio PEERS Lazio, ricevuto di recente. Il dr. Mocci è stato selezionato come KOL (Key Opinion Leader) da EXOCAD, azienda della Align Technology Inc. nonché uno dei principali produttori di software CAD/CAM per il settore dentale. L’incarico è stato conferito al recente congresso mondiale svoltosi a Palma di Maiorca in Spagna (2-3 ottobre 2022) dedicato all’odontoiatria digitale, all’insegna del motto “Learn. Connect. Enjoy”. All’importante evento formativo hanno partecipato dentisti, odontotecnici e partner del settore provenienti da più di 45 paesi nel mondo, alla presenza di relatori internazionali di prima classe e pionieri dell’industria odontoiatrica.

“Il mio compito di KOL sarà testare in anteprima i nuovi software EXOCAD, proporre modifiche e miglioramenti dettati dell’utilizzo e dall’esperienza clinica prima che entrino nel mercato - spiega il dr. Claudio Mocci, titolare della clinica Dent.AL. -. L’azienda ha deciso di coinvolgermi più fattivamente nello sviluppo di nuove soluzioni, essendo da molti anni utilizzatore del loro software EXOCAD. Lo reputo, infatti, un software fondamentale per realizzare interventi e protesi dentarie mediante la strumentazione hi-tech di cui disponiamo nella nostra clinica e che per noi è un fiore all’occhiello. Attualmente siamo solo due KOL in tutta Italia. Altro compito sarà partecipare in veste di formatore alle attività educative che l’azienda propone ai nuovi clienti e anche prendere parte a congressi con relazioni sulle tematiche dell’odontoiatria digitale”.

Durante il congresso mondiale il dr. Claudio Mocci è stato anche intervistato dalla rivista di settore Infomedix, sulla quale aveva già pubblicato un intervento sui vantaggi dell’odontoiatria digitale. “Quello di KOL è indubbiamente un ruolo di prestigio - sottolinea il dr. Mocci - proprio perché in seno ad un’azienda leader nel mondo. Questo riconoscimento onora sia me che la dr.ssa Giuliana Pascarella, con cui guido da anni il nostro studio dentistico Dent.AL, perché viene ripagato lo sforzo e la costanza che abbiamo applicato negli anni nell’utilizzo di questi nuovi sistemi, da pionieri nel nostro settore”.

Il futuro dell’odontoiatria sta diventando sempre più digitale. L’uso di attrezzature all’avanguardia, tecnologie e servizi innovativi aiuta ad ottenere risultati clinici efficienti nella cura della salute orale, a vantaggio dei pazienti. Il ruolo di KOL conferma la particolare attenzione del dr. Claudio Mocci al continuo aggiornamento nell’alta innovazione. Oggi lo studio Dent.AL. è considerato un punto di riferimento per Allumiere, Civitavecchia e dintorni, compreso il bacino nord di Roma e la provincia di Viterbo.

•CONTATTI: https://www.dent-al.com/