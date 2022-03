Il dramma di Alessandro: "Da 4 giorni senza notizie di mia moglie a Mariupol, non so se è viva"

"Bloccato in Italia dal covid, tremo a ogni bomba. Ho fatto in tempo a dirle che avrei fatto di tutto per raggiungerli, per portarli via, poi più nulla". Giovedì l'ultimo sms dal Donbass: "Di nuovo bombardamenti, ti amo"

"'Cominciano di nuovo i bombardamenti. Ti amo'. E' stato l'ultimo messaggio che ho ricevuto da mia moglie, quattro giorni fa. Da allora non ho più notizie, non c'è rete, possibilità di comunicare, niente. Non riesco a dormire, non faccio altro che stare incollato alla televisione nella speranza che ci siano aggiornamenti, notizie. E a ogni bomba che esplode, tremo". E' il dramma che Alessandro C., ex cameraman della Rai in pensione, racconta all'Adnkronos. In prepensionamento dopo numerosi problemi di salute che gli hanno impedito di proseguire la sua attività sul campo, si è trasferito in Ucraina, nel Donbass, con la moglie, un ingegnere chimico nata e cresciuta nella città della Priazovia.

"Il 27 gennaio scorso, dovendomi operare e fare la dose booster del vaccino - racconta - sono partito in aereo da Kiev per raggiungere la mia città, Napoli. Risultato positivo al Covid, sebbene asintomatico, l'intervento è slittato di una settimana così come il mio ritorno, previsto quindi per il 26 febbraio. Putin mi ha anticipato di due giorni, invadendo l'Ucraina, ed io sono bloccato in Italia sapendo che il figlio di mia moglie, ormai 22enne, per la legge marziale è obbligato a combattere e lei non lascerebbe mai la città senza di lui. In più a Mariupol non fanno entrare nessuno, nemmeno i soccorritori". E' lì, d'altronde, che l'evacuazione è fallita. La città è assediata. Mancano medicinali, alimentari, riscaldamento, e con le condutture idriche centrali danneggiate la gente fa la fila per l'acqua. "E' una catastrofe umanitaria", come l'ha definita il consigliere del ministro degli Interni dell'Ucraina Anton Gerashchenko.

"Le notizie sono angoscianti - continua Alessandro - Alle 6 del mattino saranno 5 giorni senza sue notizie. Ho fatto in tempo a dirle che avrei fatto di tutto per raggiungerli, per portarli via. Ma non so nemmeno se siano ancora vivi lei, suo figlio, i suoi genitori".

(di Silvia Mancinelli)