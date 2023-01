Il drone cinese che sa nuotare e volare

I tecnici dell’ateneo pechinese di Beihang, in Cina, hanno messo a punto un drone che non solo è in grado di volare, ma anche di nuotare, immergendosi in acqua, e di attaccarsi alle superfici, grazie ad alcune ventose. Per realizzare il sofisticato congegno, gli esperti si sono ispirati al martin pescatore, un uccello dalla straordinaria agilità, e al pesce remore, noto come “l’autostoppista del mare”, per le ventose che gli permettono di attaccarsi agli altri pesci e di farsi trasportare.