Il 'Dugin' ucraino: "E' una guerra spirituale, per aiutarci l'Europa ritrovi se stessa"

“Per anni la debolezza della politica europea privata della sua vera identità si è piegata al ricatto energetico russo e ha favorito l’escalation della Russia come minaccia continentale". Ora "l’Europa ritrovi se stessa per aiutare veramente l’Ucraina". Lo ha detto lo scrittore e militante ultranazionalista Dymtro Korchynsky, considerato una sorta di anti-Dugin ucraino, che, intervenendo in collegamento al convegno “La Frontiera della Storia – Dall’assedio continentale alla Pax europea” che si è tenuto domenica a Roma, ha sottolineato: "Questa guerra è e rimane soprattutto una guerra spirituale che oppone il peggior mercantilismo oligarchico ai valori tradizionali di tutti i cittadini europei".

Al convegno, organizzato da Radio Kulturaeuropa e dal Centro Studi De' Medici alla liberia Horafelix, gli interventi dal vivo e le testimonianze via web - oltre ad una lettera dal fronte - che hanno intrattenuto gli oltre cento partecipanti, sono stati concordi nel condannare "ogni imperialismo in Europa" e nel sottolineare come "l'esempio di centinaia e centinaia di giovani volontari, anche russi, francesi, bielorussi, nel campo ucraino funzioni anche come elemento di rigenerazione per un'Europa libera, indipendente e sovrana". "Scrivi con il sangue, il sangue è spirito", così, citando Nietzsche, Gabriele Adinolfi, di Polaris, si è detto certo di una rinascita in atto alla quale partecipa una “maggioranza silenziosa” di autentici europei mentre l'attivista polacco Lukasz Burzinsky ha spiegato come si sia “finalmente risvegliato quello spazio di mondo per troppo tempo perduto 'oltre cortina'”.

In chiusura il reporter e moderatore dell’evento, Alberto Palladino, ha presentato in anteprima un reportage firmato a quattro mani con il collega Filippo Castaldini per la Borderline Visual sui volontari del “battaglione Revanche” che, giovanissimi, partivano per il fronte.