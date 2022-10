Il Festival dell’Umano giunge alla sua seconda edizione

Il 15 Ottobre 2022, agli IBM Studios di Milano si terrà la nuova edizione del Festival Dell’Umano, organizzato dall’associazione IO SONO.

Milano, 13 ottobre 2022 - Al via la seconda edizione del Festival Dell’Umano, ospitato agli IBM Studios di Piazza Gae Aulenti, evento culturale promosso e organizzato dall’Associazione Io Sono, luogo d’incontro in cui ci si interroga e si discute sull’Essere Umano, le relazioni con gli altri e il senso dell’esistenza.

Con il patrocinio del MIC e del Comune di Milano, l’evento coinvolge 250 persone tra studenti di Accademie e Atenei, manager di grandi aziende e imprenditori che si confronteranno su tre temi centrali dell’esistenza umana: amore, paura e responsabilità.

Le 30 tavole rotonde, vero cuore pulsante del Festival, daranno modo agli ospiti di confrontarsi sulle tematiche di questa seconda edizione del Festival, vivendo una giornata speciale all’insegna del confronto, della riflessione e della contaminazione tra i diversi mondi e le diverse generazioni coinvolte.

A offrire spunti per il dialogo e il confronto ai tavoli saranno tre grandi personaggi: Don Gino Rigoldi verrà intervistato sull’amore dalla giornalista del Corriere della sera responsabile Buone Notizie Elisabetta Soglio,la campionessa italiana di apnea Chiara Obino verrà intervistata sulla paura da Cristiana Capotondi, Vice Presidente dell’Associazione Io Sono, e l’ex Magistrato e Presidente della Camera dei Deputati, oggi Presidente di Fondazione Leonardo, Luciano Violante verrà intervistato sulla responsabilità da Luciano Fontana, Direttore del Corriere della sera.

“L’associazione Io Sono vuole contribuire a ricreare un humus culturale e una curiosità spontanea nel parlare, dell’essere umano. La spinta dell’essere umano verso la comprensione di sé è infinitamente più grande di quello che ci si aspetta. Sentivamo il bisogno di costruire un evento in cui le persone potessero parlare di filosofia come forse si faceva solo nella Grecia antica. Ognuno ha titolo a farsi domande ed è proprio questo che vogliamo proporre: la cultura delle domande, soprattutto oggi, alla vigilia di una trasformazione digitale molto delicata che sta ridisegnando, e sempre più ridisegnerà, i modelli di relazione tra gli individui. Sono felice e orgoglioso di trovarmi al secondo appuntamento di questo Festival in cui hanno creduto con me aziende di fama internazionale a cui sono grato” afferma il Presidente dell’Associazione Io Sono Andrea Pezzi.

ASSOCIAZIONE IO SONO

Fondata nel 2019 da Andrea Pezzi, Cristiana Capotondi e Carlo de Matteo, l’Associazione Io Sono vuole creare un movimento culturale portatore dei grandi valori dell’Umanesimo. Alla base la ritrovata necessità di porsi le domande fondamentali della filosofia: che cos’è l’Essere Umano? Quali sono le regole di convivenza con i propri simili? Che senso ha l’esistenza umana?

Ufficio Stampa GRIT PR

Simona Consorti – simona@gritpr.it - 393 354 94 23

Massimo Ruocco – massimo@gritpr.it - 393 177 80 43