Il Festival Sipario tra Lazio e Toscana a maggio 2022

Da Arezzo a Rieti passando per Castelfranco Piandiscò e Civitavecchia: dal 6 al 31 maggio quattro serate di spettacoli gratuite promosse da BPER Banca in collaborazione con AD Eventi

Modena, 25 marzo 2022. Quattro serate, ciascuna su un palcoscenico diverso, per quattro spettacoli che animeranno il territorio tra Toscana e Lazio. Dal 6 al 31 maggio fa tappa nel centro Italia il Festival itinerante Sipario, un’iniziativa promossa da BPER Banca in collaborazione con AD Eventi e Ventidieci, che offrirà quattro concerti gratuiti al pubblico. Il primo appuntamento sarà il 6 maggio al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti con protagonisti Ramin Bahrami & Danilo Rea con “Bach is on the air”; il 14 maggio sarà la volta di Nicky Nicolai e Stefano di Battista Quartet al Teatro Traiano di Civitavecchia; il giorno dopo, invece, si esibirà Giovanni Caccamo con “Parola tour” al Teatro Comunale Capodaglio di Castelfranco Piandisco’ (AR); infine il 31 maggio al Teatro Petrarca di Arezzo ci saranno Fabrizio Bosso tromba & Julian Oliver Mazzariello pianoforte in “TANDEM". Un territorio ricco di arte teatrale e musicale, celebre per la programmazione di assoluto prestigio, che Sipario omaggia proponendo al pubblico una rassegna improntata alla buona musica.

Il responsabile della Direzione Territoriale Centro Ovest di BPER Banca, Luigi Zanti, commenta così l’iniziativa: “Siamo molto soddisfatti di rendere omaggio alla musica e alla cultura attraverso le quattro tappe di Festival Sipario. Anche all’interno di un quadro internazionale estremamente delicato come quello attuale, che provoca in tutti noi forti emozioni e preoccupazioni, crediamo che la cultura possa fare da volano per ripartire insieme. Vogliamo infatti interpretare fino in fondo il significato di Responsabilità sociale di impresa, convinti che sia un nostro dovere restituire alla collettività parte del valore che creiamo, investendo nella cultura e in tutti quegli ambiti che incidono in modo significativo sul benessere delle persone e sullo sviluppo dei territori in cui siamo presenti”.

Tutti gli eventi sono realizzati grazie alla sinergia con i Comuni di Arezzo, Rieti, Civitavecchia e Castelnuovo Piandiscò, con la Fondazione Guido d’Arezzo e soprattutto in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e ATCL Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio.

Per Informazioni: bperpervoi.it