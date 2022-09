Il figlio di Briatore fa già il Ceo, la sua bio su Instagram fa notizia

Lo indica come il Ceo di Billionaire Bears nft. Già nel 2019 Flavio diceva: "L'università non serve"

Una bio su Instagram che vale una notizia e rimbalza sul web. Perché se hai 12 anni, sei il figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, e sei già indicato come l'amministratore delegato di una società vuol dire che il tuo presente è già il tuo futuro. Nathan Falco Briatore, 163mila follower sul social network, è il Ceo del Billionaire Bears nft.

Per capire di cosa si tratta è necessario fare un giro sul sito che promuove gli orsi miliardari che si muovono nel Metaverso. "Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di Nft e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari ti danno accesso a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro!".

Il fatto che il figlio di Briatore sia uno dei più giovani amministratori delegati al mondo è coerente con l'impostazione della sua formazione che ha in mente da sempre il padre. Nel 2019, fece rumore un'intervista dell'imprenditore a Oggi. Il figlio aveva 8 anni ma il destino già segnato; niente università e una precoce carriera da manager. "Falco sa che a 14 anni andrà in collegio in Svizzera a fare il liceo. Poi dopo il diploma verrà a lavorare con me". Nessun dubbio. "Se volesse fare l'università? Non ne vedo la ragione: sarò io a formarlo".

Tre anni fa il padre immaginava già i primi passi che il figlio sta compiendo oggi. "Sa che avrà una responsabilità anche lui. Io lo sto crescendo mostrandogli l'importanza di un buon team. Se lavori bene, vieni pagato molto bene, se non lo fai sei fuori. È meritocrazia e nulla di più...". In attesa di nuovi incarichi, inizia dagli orsi miliardari e dal metaverso. Con una bio su Instagram che già fa notizia.