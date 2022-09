Il fondatore di Patagonia regala l'azienda contro il climate-change

Yvon Chouinard, il miliardario fondatore del marchio di abbigliamento outdoor Patagonia, ha dichiarato di voler cedere l'azienda che vale circa 3 miliardi di dollari per combattere la crisi climatica. Invece di vendere l'azienda o di quotarla in borsa, Chouinard sta trasferendo la proprietà della società della sua famiglia a un trust e a un'organizzazione no-profit, che destinerà gli utili a combattere gli effetti del cambiamento climatico. "Invece di estrarre valore dalla natura e trasformarlo in ricchezza per gli investitori, useremo la ricchezza che Patagonia crea per proteggere la fonte di ogni ricchezza", ha scritto in una lettera aperta sul sito web dell'azienda.